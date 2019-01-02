蔡英文指選舉不代表放棄主權 趙少康：廢話

2019年01月02日 20:39 中時電子報 丁世傑

趙少康2日在Youtube直播分析蔡英文新年談話與習近平2日的談話。 （圖／擷取自Youtube「趙少康觀點」）

蔡英文1日發表「新年談話」，提出「四個必須」，且指出「這場選舉結果，絕對不代表台灣基層民意想放棄主權，也絕不代表台灣的民眾想在台灣主體性上退讓。」趙少康說「廢話！」從沒人說這次選舉代表台灣人民要放棄主權！

蔡英文元旦談話提出四個必須，蔡英文為何講第四點？趙少康指出，因為國民黨贏了15縣市，將來會不會地方包圍中央？架空蔡英文？所以是必須政府與授權機構來談。至於提到非洲豬瘟，是打臉柯文哲。趙少康認為，其實大陸只要提出「一個必須」，就是必須接受「九二共識」就可以了。

蔡英文說，這次選舉不代表台灣民眾放棄主權。趙少康說「廢話」，從沒人說這次選舉代表台灣人民要放棄主權，民進黨選贏了，就說民眾討厭九二共識，民進黨選輸了，就很擔心大家說要接受九二共識，這就是放棄主權？

趙少康在《趙少康觀點》直播中指出，九二共識也沒有放棄主權，九二共識是各自堅持「一個中國各自表述」，各自認為他的主權是甚麼，我們認為一個中國就是中華民國，大陸認為一個中國就是中華人民共和國，甚麼時候放棄主權？沒有放棄主權！

至於習近平為何今天要發表談話？因為是「告台灣同胞書40周年」。1979年大陸發表「告台灣同胞書」，那時候背景是美國承認北京，跟台灣斷交，所以北京發表告台灣同胞書。那時蔣經國回應「三民主義統一中國」。

習近平今日談話中首先肯定台灣，為大陸改革開放作出重大貢獻，也分享了大陸發展機遇。趙少康說，這肯定是對的，因為大陸從一窮二白到有今天，台灣貢獻是有的，那時候大陸沒資金、沒技術，也沒有國際貿易知識，通通沒有，很多台商去，的確是把很多觀念知識，帶到大陸去。

所以大陸有今天的成果，趙少康認為，台灣有相當大的貢獻，只是可惜當時李登輝「戒急用忍」，否則台灣分量會更重。

另外習近平說「中國人不打中國人」，但是，「不承諾放棄武力」，為何？是對於外部勢力與台獨分裂分子。趙少康舉例，這相對馬英九「不統不獨不武」，就是「你不要蠻力搶親，我不會嫁別人」，大家各自發展，若發展非常好，「也可以嫁你啊，也可以不嫁你啊，但我不會嫁別人」，有點這樣的味道！

不過，趙少康認為，習近平用一個名詞倒是蠻打動人的，習近平說，台灣應該要跟愛護眼睛一樣愛護和平。趙少康認為，台灣人應該重視和平，大陸人也應該重視和平，沒有人要輕視和平。

趙少康認為，還是要有耐心，這事情急不得，台灣有今天的情況也是幾百年，回顧大陸第一次發表，「兩岸同胞書」，兩岸大大不同，那時兩岸還是對立的，幾乎老死不相往來。後來推動觀光、探親，40年來進展很快，所以再過40年會如何？很多時候要水到渠成，不能強加壓力、揠苗助長。

趙少康指出，習近平提一個新意，就是各黨派，各派代表，共商將來統一。事實上兩岸都要想這個問題，雖然趙少康不認為現在有統一的基礎，兩岸將來怎麼辦？譬如有人說邦聯、聯邦、大屋頂理論，要不要簽和平協定？都是未來方向。

習近平也強調，中國人幫中國人，趙少康認為這很重要，因為大陸剛開始改革開放，台灣人幫了大陸人，現在大陸經濟好起來了，要幫台灣人。

趙少康最後強調，現在對台灣最重要應該是「不獨」，北京現在是「反獨」大於「促統」。台灣現在過得也不錯啊，如果再過幾十年良性競爭，分久必合、合久必分，都不是勉強的。

(中時電子報)