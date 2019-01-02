愛心「賴叔叔」與台灣陽光婦女協會為弱勢家庭辦溫馨圍爐

2019年01月02日 19:41 中時 盧金足

台灣陽光婦女協會2日舉辦「愛 讓微光亮起來-許您一個溫暖的年夜飯」圍爐，被小朋友稱為「賴叔叔」的賴建川，13年前因心疼陽光婦女協會課照班孩子從小沒有吃過麥當勞，允諾陪伴孩子們吃麥當勞，從前年開始，「賴叔叔」就開始為孩子們和家長辦溫馨的農曆過年圍爐活動，帶小朋友到大餐廳用餐，孩子們也能拿到一份紅包，象徵長輩對孩子們的祝福，體會社會的溫暖。

賴建川繼第二屆邀集各界善心人士齊為社團法人台灣陽光婦女協會、財團法人迎曦教育基金會所服務的孩子們及家長，在寶麗金市政店開席32桌團圓圍爐，宴請100戶脆弱家庭、160名兒童，並發出160份紅包與100份福袋。

賴建川表示，他也很開心自己可以堅持且不間斷，不僅成為台灣陽光婦女協會課後照顧班孩子們十多年來的「麥當勞叔叔」，也讓自己的企業朋友們看到協會的認真與努力，他堅守承諾，要讓孩子們知道「大人不會騙孩子」，這份陪伴就讓他和陽光的孩子們在一起13年。

十多年來他陸續邀請與企盼自己的好朋友、有心企業能一起來幫助課照班的孩子們，透過學習品格、才藝、發展自信而脫離逆境，成為有用的人，他為此而努力募款著。

今年有更多企業界共襄盛舉，從去年的25桌而擴增至32桌，並專程租用遊覽車邀請迎曦教育基金會在彰化和美、溪湖所服務的脆弱家庭來台中用餐。

在每年的兒童節，看著邀請的孩子們一天天長大、畢業、念高中大學，他2017年發願以後每年都要邀請這些弱勢的孩子們與家長們進餐廳吃一頓圍爐大餐，讓孩子們和家長們感受到社會的溫暖，這些年的努力是非常有意義的。

賴建川幼時家中經濟不寬裕，但很喜歡過年時的圍爐氣氛與拜年拿紅包，經濟不寬裕的家庭中拿到長輩的紅包，通常都得交由給父母或長輩繳學費、過生活，可以被長輩偷偷塞紅包在懷中與手中是非常開心且滿足的，因為只有這樣的紅包才能夠收起來買自己喜歡的東西。

這場圍爐活動，他特別為台灣陽光婦女協會及迎曦教育基金會的孩子們準備每人600元，可以「偷偷塞進懷中的紅包」，希望他們都可以平安快樂長大。

台灣陽光婦女協會秘書長、財團法人迎曦教育基金會執行長陳淑圓說，受賴建川幫助的孩子，發願要像「賴叔叔」一樣成為企業家幫助別人，感人的圍爐餐宴，讓弱勢孩子覺得不孤單，盼孩子長大後可以像協會的社工們一樣專業陪伴逆境家庭，像賴叔叔一樣有成就而回饋社會，幫助更多的人。

(中時 )