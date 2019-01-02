習近平《告台灣同胞書》 外媒這樣看

大陸國家主席習近平今天在《告台灣同胞書》40周年紀念會上講話。（圖／路透社）

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中時電子報

中國大陸國家主席習近平今天在《告台灣同胞書》40周年紀念會上重申一個中國原則，強調「一國兩制」是為了照顧台灣現況提出，台海統一是歷史大勢，台獨是走不通的絕路，另外談話中也表示中國人不打中國人，將以最大努力爭取和平統一，不過也強調不承諾放棄使用武力。

針對習近平今日談話，目前外媒的看法相當分歧，以下為您整理：

美國有線電視新聞網（CNN）

針對習近平演說中提及70年來大陸已在各項反台獨、反分裂活動中取得重大勝利的談話，CNN引述自加州大學爾灣分校（UC Irvine) 政治系博士生南樂（Lev Nachman），他認為這為長久以來北京政府干預台灣政治的現象提供有力證據。

另外南樂也認為，習近平的談話顯示北京對於「台灣將自然走向統一之路的期望越來越深」，他說如果共產黨有信心阻斷民進黨的執政之路，甚至幫助國民黨重新執政，那麼未來對岸也無須使用武力犯台。

紐約時報（The New York Times）

針對習近平重申一國兩制原則，紐約時報引述自華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）東亞事務研究員孫雲（Yun Sun），她明白表示兩岸政治體制的不同是問題根本，台灣民眾不可能擁抱一國兩制原則。

不過文章也引述華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國大陸專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）的看法，她認為習近平的談話沒有新意，只是重申現行政策。她指出，儘管習近平再次提了統一願景，不過通篇未提統一時程表，充其量只是提出一個目標而已。

香港南華早報

同樣針對一國兩制論述，南華早報引述香港民主黨創黨主席李柱銘，他懷疑一國兩制真能在台灣實行，他說：「大陸承諾讓香港一國兩制50年不變，台灣又能多久呢？」

他又說台灣民眾相當關切對岸在香港島內日益展開的影響力，「看看過去20年出現哪些轉變就知道了。」

英國廣播公司（BBC）中文網

另外BBC中文網則認為習近平或有可能在2019年轉向柔性訴求。文章指出，儘管習近平談話後段重申一貫論述，也就是再拋出「中國人不打中國人」、「不放棄武力統一」、「打擊台獨與境外勢力」等字眼，但他也提到用「最大誠意」向台灣人召喚統一，演講最終以「共謀和平」、「共護和平」、「共享和平」等3個和平字眼作結，BBC對此認為，這是否意味習近平原先對台的強硬政策，可能於2019年轉為柔性訴求？

(中時電子報)

文章來源：Xi warns Taiwan independence is 'a dead end'

文章來源：Unification Is the Goal and Force Is an Option, Xi Jinping Says of Taiwan

文章來源：Chinese President Xi Jinping urges Taiwan to follow Hong Kong model for unification

文章來源：“告台湾同胞书”四十周年：蔡英文强硬回应习近平“两制”台湾方案提议

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