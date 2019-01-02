習近平《告台灣同胞書》 外媒這樣看

2019年01月02日 19:28 中時電子報 吳映璠

中國大陸國家主席習近平今天在《告台灣同胞書》40周年紀念會上重申一個中國原則，強調「一國兩制」是為了照顧台灣現況提出，台海統一是歷史大勢，台獨是走不通的絕路，另外談話中也表示中國人不打中國人，將以最大努力爭取和平統一，不過也強調不承諾放棄使用武力。

針對習近平今日談話，目前外媒的看法相當分歧，以下為您整理：

美國有線電視新聞網（CNN）

針對習近平演說中提及70年來大陸已在各項反台獨、反分裂活動中取得重大勝利的談話，CNN引述自加州大學爾灣分校（UC Irvine) 政治系博士生南樂（Lev Nachman），他認為這為長久以來北京政府干預台灣政治的現象提供有力證據。

另外南樂也認為，習近平的談話顯示北京對於「台灣將自然走向統一之路的期望越來越深」，他說如果共產黨有信心阻斷民進黨的執政之路，甚至幫助國民黨重新執政，那麼未來對岸也無須使用武力犯台。

紐約時報（The New York Times）

針對習近平重申一國兩制原則，紐約時報引述自華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）東亞事務研究員孫雲（Yun Sun），她明白表示兩岸政治體制的不同是問題根本，台灣民眾不可能擁抱一國兩制原則。

不過文章也引述華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國大陸專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）的看法，她認為習近平的談話沒有新意，只是重申現行政策。她指出，儘管習近平再次提了統一願景，不過通篇未提統一時程表，充其量只是提出一個目標而已。

香港南華早報

同樣針對一國兩制論述，南華早報引述香港民主黨創黨主席李柱銘，他懷疑一國兩制真能在台灣實行，他說：「大陸承諾讓香港一國兩制50年不變，台灣又能多久呢？」

他又說台灣民眾相當關切對岸在香港島內日益展開的影響力，「看看過去20年出現哪些轉變就知道了。」

英國廣播公司（BBC）中文網

另外BBC中文網則認為習近平或有可能在2019年轉向柔性訴求。文章指出，儘管習近平談話後段重申一貫論述，也就是再拋出「中國人不打中國人」、「不放棄武力統一」、「打擊台獨與境外勢力」等字眼，但他也提到用「最大誠意」向台灣人召喚統一，演講最終以「共謀和平」、「共護和平」、「共享和平」等3個和平字眼作結，BBC對此認為，這是否意味習近平原先對台的強硬政策，可能於2019年轉為柔性訴求？

(中時電子報)