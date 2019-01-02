跨年收視出爐！阿妹、謝金燕、安心亞還是收視猛藥

張惠妹與謝金燕是跨年晚會收視保證。（華視、年代MUCH提供）

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安心亞為高雄跨年性感開場。（民視提供）

跨年晚會收視率出爐！由華視轉播的「臺北最High新年城-2019跨年晚會」，雖然將電競賽事搬上跨年舞台遭酸爆，但因為有天后張惠妹（阿妹）的重量級加持，依舊在各台跨年轉播中拿下全台第一，收視最高點為101煙火施放，4歲以上收視達5.87，超過128萬人同步收看，而藝人表演最高收視落在張惠妹演唱完〈三天三夜〉時，收視高達4.78，收視第二高是嘻哈天團頑童MJ116演唱〈壞鄰居〉，收視3.79。

除了阿妹是全台最受矚目的跨年晚會吸睛焦點，被部分網友嫌看膩的「姐姐」謝金燕，今年為年代MUCH「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」擔任開場演出，卻依舊創下同時段有線台收視冠軍，姐姐演唱〈Turn口罩〉時，每分鐘最高收視達1.76，整段表演的總收視人口近60萬人收看。

由民視製播的「2019愛‧Sharing 高雄夢時代跨年派對」，在高雄創下10年來參與跨年晚會人數最高的紀錄，堪稱全台灣最夯、最熱烈的跨年活動，電視近280萬人次收看。尤其女神安心亞搭配大陣仗舞群熱力開場，一開場以深V罩薄紗性感裝亮相，演唱〈呼呼〉，簡直辣翻全場，平均收視高達3.68。亞洲新天王周湯豪演唱〈帥到分手〉，歌迷用熱情舉起看不到盡頭的燈海現場大合唱破億神曲，平均收視有2.54。高雄市長韓國瑜親吻夫人李佳芬的晚會高潮，收視也達2.29，韓市長果然「親」出好成績。

華視轉播的跨年晚會遇到10年來最差的天氣，電競橋段更招致不少負評，不過華視2日仍舉辦慶功，公廣集團董事長陳郁秀、總經理莊豐嘉與副總劉俊麟慰勞跨年工作團隊。陳郁秀表示，這次創新將電競賽事搬上跨年舞台，因為電競是國家重大的政策，華視有義務讓大家知道這個趨勢，所有的創新與挑戰會有很多批評，但是華視勇於創新、接受挑戰，這是華視的精神，也會在未來做改進與調整。

(中時 )

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