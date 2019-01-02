大巨蛋都審明登場 新任都發局長表態

新任北市府都發局長黃景。（資料照片/林縉明攝）

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中時電子報
湯萱樂,中國時報/

台北市政府明日將召開都市設計委員會審議大巨蛋案，都發局長黃景茂首次擔任會議主席。都發局今天說，審議內容包含防災疏散模擬及交通議題；公民團體呼籲北市府別輕易放水。

北市府三日將召開「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」審查大巨蛋案。都發局副局長張剛維今天表示，包含防災疏散模擬人數和57輛大客車停放位置等交通議題。

張剛維說，審議內容是延續去年11月初的會議決議，在防災疏散模擬人數部分，遠雄上次提模擬逃生範圍以大巨蛋園區L型基地為主，這次納入松菸文創園區，委員會將審議電腦模擬相關參數是否符合要求。

交通議題部分，遠雄原規劃把57輛大客車停放在地下層5樓，上次審查時，委員會要求移至地面層，這部分，明天也會討論遠雄提出的改善方案；市府審議大巨蛋案的立場，就是不刁難，不放水，過程公開透明。對於大巨蛋何時可全面復工。他說，大巨蛋若要全面復工需經過包含都市設計審議委員會、環境差異影響評估、建築執照變更，目前仍在都設會審議階段。

至於大巨蛋7項公安基準議題，張剛維表示，第1、4、7項屬建築物防火避難性能，由台灣建築中心審查；第2、3、5、6項，涉及都市防災議題，現由都設會審查中，此外，園區避難模擬容留人數是由遠雄提出，北市府僅審查人數是否符合公安要求。

松菸公園催生聯盟召集人游藝認為，黃景茂才接任都發局長，可能不清楚大巨蛋議題和爭議，目前爭議點是在交通問題和逃生避難容留人數等問題，呼籲不管是都審或環評，北市府都不該輕易放水。

(中時電子報)

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