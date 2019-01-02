防疫豬瘟 蔡英文：中國應負起大國責任

2019年01月02日 20:00 工商 彭媁琳

總統蔡英文今日上午舉行國安首長會議，了解國內對非洲豬瘟蔓延的防疫工作。蔡英文會中表示，呼籲中國做好疫情通報與防疫分享，確保台灣人民與周邊國家人民的健康，擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。

蔡英文2日上午邀集行政院及國安部會首長召開國安首長會議，就當前在中國蔓延失控的疫情狀況，以及國內的防疫工作整備進行完整了解。蔡英文聽取了農委會、環保署及內政部等單位的簡報，了解包括邊境防疫執行、環境安全、防檢疫因應作為等相關整備。

蔡英文表示，非洲豬瘟的疫情，是一項正在發生，且後續可能對國人健康與國家農畜產業影響極大的挑戰。總統高度肯定並感謝賴院長以及行政團隊，從去年八月開始，就啟動了全面性的防疫工作。無論是強化邊境查察、加強民眾宣導、提高罰責、養豬戶督導，到舉辦防疫演習，有效地把可能的疫情風險降到最低。

從非洲豬瘟在中國擴散的速度和範圍來看，來勢洶洶的疫情，正對我們造成非常大的威脅，無論是幾千億的經濟產值，豬農、豬隻養殖產銷，甚至影響我們的生活型態、環境、全民健康以及國家形象。

蔡英文指出，在中國疫情快速擴散下，不能有「疫情不一定發生」的僥倖心態。要同步做好最壞準備與應變。

(工商 )