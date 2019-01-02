湯唯新片搶跨年檔「高山跌落谷底」 票房暴降90％事出有因！

《地球最後的夜晚》男女主角黃覺（左）與湯唯。（甲上提供）

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電影《地球最後的夜晚》由曾以《路邊野餐》拿下金馬新導演的畢贛執導，邀來湯唯、張艾嘉、黃覺等人演出，去年在金馬獲得原創音樂、攝影和音效獎。跨年夜在陸上映獲得2.64億票房，卻立刻引起負評，隔日票房一落千丈，暴跌百分之90，排片量也大降，「地球最後的夜晚票房」登上微博熱搜，票房更被戲稱是從珠穆朗瑪峰掉到馬里亞納海溝。

多數觀眾認為該片艱澀難懂，在電影播放半小時後就走出戲院，還有人拍下影廳畫面，卻不是照著螢幕，而是一整片玩著手機等待電影放完的觀眾，在「貓眼」售票系統中，單日退票人次為31.9萬，退票率為百分之4.4，甚至被評價為「有史以來最無聊沒有之一的電影」，影片從「年度期待」變為「年度最爛」。

有不少人認為是行銷方式有誤，將文藝片當作商業片宣傳，用「一吻跨年」的口號讓不少在跨年時想獲得娛樂的民眾「誤入」影廳，導演如何看待這樣的手法？畢贛回應說：「這是一部非常藝術化的電影，我的宣發同事不偷不搶不下跪，靠自己的能力，靠自己的知識做一件事情，我沒有覺得他們有任何過錯。我非常尊重他們。」但尚未對觀眾負評做出回應。

畢贛的導演之路看似順遂，其實恰好相反，該片製片單佐龍日前也寫下文章「《地球》的至暗時刻」，畢竟當年2人以100萬台幣拍出《路邊野餐》，瞬間面臨必需籌措高資金的3Ｄ電影，卻因預算設計不合理，製片籌備不充分，開拍第一天就「停機」，每日損失數十萬元人民幣，他感嘆，「2個毫無電影工業經驗的導演和製片，瞬間被擊倒！」畢贛甚至發簡訊告訴他：「我到盡頭了！」

幸好畢贛最後只是辦公室裡睡著，醒來後和劇組共同思考對策，之後突然聲嘶力竭喊：「我現在什麼都可以不要，公司可以不要，家誒不回，我他媽的只要拍完這部電影！」最後電影在各方幫助下順利完成，更在各大影展獲得不錯評價，如今卻又踢到票房和口碑鐵板，只能說命運多舛。

(中時 )

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