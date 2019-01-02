這款復古水果 可防癌、護肝、改善各型糖尿病

2019年01月02日 20:25 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「外表晶瑩翠綠，入口硬脆、酸澀而後滿口的甘甜」是對餘甘子的第一印象。原本以為是一種新的水果，沒想到它早就已經在台灣生活了300餘年。

餘甘子主要分布在熱帶和亞熱帶地區，包括中國、印度、印尼、馬來半島，台灣以南投、苗栗栽種最多，每年8到12月為採收期。

苗栗農改場場長呂秀英說，餘甘子別名「油甘」，「油」字在客語中是「有」的意思，也就是「有甘味」的果實，在民國40、50年代它是常民的零嘴，由於鮮果入口酸澀而後回甘的特性，能生津止渴，因此又被稱為「餘甘子」，之後因為食品加工發達而逐漸被遺忘。但近年來餘甘子保健功效科學驗證資料愈來愈多，餘甘子重新受到重視。

維生素C豐富，抗發炎、改善糖尿病和肝病

維生素C

自古以來，印度用餘甘子來治療出血、腹瀉和下痢，也因為它富含維他命C，在印度阿育吠陀醫學中視為延年益壽的食材，作為食療促進健康，印度政府也曾用它拿來對抗壞血病。

根據苗栗農改場的分析，餘甘子可食用的部位，每100公克中有超過300毫克的維生素C，一天只要吃3-5（每顆約10公克）顆就能夠滿足衛福部「國人膳食營養素參考攝取量（DRA）」的100毫克。

抗氧化、護肝功效

餘甘子富含抗氧化物如沒食子酸和鞣花酸，具有抗發炎和修復組織的功效；中興大學和台北醫學大學的共同研究也指出，餘甘子能保護罹患非酒精性脂肪肝疾病（如肝硬化、肝臟脂肪變性等等）大鼠的肝臟，具有改善非酒精性脂肪肝疾病的潛力。

預防癌症

印度安納馬來大學（Annamalai University）生化及生物科技系教授克里許娜凡尼（M.Krishnaveni）的研究發現，在動物實驗中，餘甘子的多酚類能預防肝癌、皮膚癌，萃取物也能保護嚙齒類生物抵抗基因致癌物質。

改善糖尿病

呂秀英指出，在動物實驗中餘甘子可以有效降低糖尿病老鼠的血糖，「對於改善第一型、第二型糖尿病鼠的血糖和胰島素抗性有明顯的效果。」

好入菜 糕點、雞湯都適用

目前餘甘子已經被世界衛生組織納入值得推廣種植的保健植物，衛福部食藥署也公告列為可供食品使用原料，國內、外研究已證實具有抗炎、保肝、明目、抗衰老等保健效果。儘管對人體有許多益處，但餘甘子味道酸澀，鮮果並不受歡迎，也較少出現在市面上，因此常以保健食品上市，包括酵素、果粉、茶包、果醋、洗髮精等等。

但其實餘甘子是相當好的入菜食材，不論是曬乾後成為果乾加入糕點中、冷凍去籽後加入雞湯一起熬煮，或是烹煮、去籽後，加入蘋果丁和糖一起熬煮成為果醬，酸中帶甜的滋味相當誘人。

(中時電子報)