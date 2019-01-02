新黨表示支持習近平談話

2019年01月02日 20:22 中時 季節

針對大陸國家主席習近平今日對台談話，新黨表示堅定支持。新黨聲稱，該黨自創黨以來，一貫主張兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，應該和平發展累積互信，反對一切形式的台獨分裂，逐步完成國家統一。

對於習主席鄭重倡議，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，新黨絕對贊同，並爭取在今年與大陸對話協商，推進兩岸政治談判。

早在2001年，新黨即首開兩岸「黨對黨」協商先河，達成六點共識，後來也都實現。2017年，新黨二度與中共中央台辦會談，積極謀求兩岸和平協議，建立國家統一前兩岸和平發展的制度安排。

新黨強調，習主席既然倡議各政黨、各界別都能有代表，也說只要在一個中國原則基礎上，任何政黨、團體都可以與大陸對話，那就說明台灣不是只有一個或少數幾個代表，而是民進黨長年標榜的多元社會，又何來蔡英文指控的所謂「分化」？

新黨指出，回顧歷史，四十年前大陸發表《告台灣同胞書》，兩岸轉炮火相向為和平交流，給了雙方各自發展的和平空間。大陸抓住了機遇壯大，台灣卻內鬥內耗，雙方實力日益落差。如今大陸領導人再釋出善意，願意與台灣人民分享機遇，堅持「中國人不打中國人，中國人幫助中國人」，我們不應再錯失良機，台灣各界應該展開一國兩制「台灣方案」的討論。

新黨也要警醒台灣人民，四十年來兩岸得以和平，正是美國與大陸建立穩定關係帶來的安定。如今美國右翼叫囂要與大陸全面對抗，雙方貿易戰無法解決，台灣更要慎防當權者被美國利用，將台灣捲入戰爭漩渦。2019決定明年大選的選舉年，大家必須格外警惕。

(中時 )