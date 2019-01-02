網球》才剛說復出 納達爾又退賽

西班牙「蠻牛」納達爾開心抵達澳洲布里斯本，結果因大腿不適無奈退賽。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

世界排名第二的西班牙職業男網好手納達爾（Rafael Nadal），原本開開心心要在澳洲布里斯本國際網球賽展開新賽季，結果因為左大腿不適宣布退賽，要好好準備14日開打的澳洲網球公開賽。

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納達爾去年因為傷病整季只打了9站巡迴賽，11月又動了腳踝手術，原本預計當地時間本周四要迎接他自從去年9月美網男單準決賽傷退後的第一場比賽，最終球迷還是等不到他回歸。

「為了迎要上場比賽而失去參加澳網的機會，是很大的冒險，如果放棄布里斯本賽事，傷勢復原進度就會相當好，目前我練習的感覺是我還能表現不錯，但狀態不到百分之百。」納達爾在記者會上表示，「如果放棄布里斯本賽事，我應該能以完美狀態參加澳網，所以大家都建議我不要增加大腿受傷風險，避免造成更嚴重的問題。」

目前對納達爾來說，重返世界第一不是他的第一目標，「我想要保持為某件事奮鬥的動力，那才讓我覺得自己活著，就是為一些能夠激勵我的事情拚鬥。當然世界第一比第二好，世界第二又比世界第五好，但我現在最重視保持健康、保持快樂，盡可能延長比賽生涯。」

納達爾上個球季為了自己的身體減少比賽，雖然只打了9站巡迴賽，但拿到5座冠軍，整個賽季累積45勝4敗，他已經32歲了，或許挑著打比賽對他會是比較好的方式。

(中時電子報)

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