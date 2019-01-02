林哲熹、簡嫚書《愛上卡夫卡》同台 舊愛只剩6分熟

2019年01月02日 20:17 中時 李承陽

電影演員游大慶（左起）、Kiwebaby、林哲熹、簡嫚書、邱比出席首映。（粘耿豪攝）

由林哲熹、簡嫚書、茱莉亞羅伊（Julia Roy）、游大慶等人主演的愛情喜劇《愛上卡夫卡》，昨（2日）舉辦電影首映，其中林哲熹跟簡嫚書兩人戲裡戲外都是舊情人，舊愛片中重逢，女方形容：「第一次合作變成新認識的演員。」並稱與兩人曾經熟過，如今只剩6分熟。

簡嫚書演而優則導，曾執導過電影《OPEN！OPEN！》，被問到若未來再拍電影，會不會找林哲熹來演？她現場大方徵得男方意願，不過首映活動進行到兩人合照時，他們似乎又略顯尷尬，保持一點距離。

電影兩年前開拍時簡嫚書仍單身，如今兩年後終於上映，她也晉升成為人妻與人母，更透露在生完小孩後為電影補錄旁白，當時導演陳玉慧其實就已經注意到她的聲音比兩年前更加溫柔，恰好為女主角的獨白增添不少療癒效果。

已在大銀幕脫慣了的林哲熹，在片中大秀好身材，他飾演的劇團演員正在排演知名作家卡夫卡的《變形記》，一襲甲蟲裝不僅造型超前衛，更露出他凹凸有致的腹肌，其實甲蟲裝重量驚人，拍攝時需要穿著好幾個小時，更得舉起甲蟲裝不停揮舞擺動，對此他笑說開拍前還特地去公園研究甲蟲蠕動。電影4日上映。

(中時 )