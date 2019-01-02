電桿未靠路邊奪人命 家屬提國賠判公家賠77萬餘元

2019年01月02日 20:32 中時 陳俊雄

游姓男子2015年騎機車在林口77鄉道自撞電線桿身亡，家屬認為電線桿沒有緊靠路邊才害得親人喪命，提起516萬餘元國賠告訴，新北地院2日審結認為，游男未戴安全帽、未注意車前狀況應負一半肇責，判決台電、新北市工務局、林口區公所須賠償游家人共77萬餘元。

50歲游男在2015年12月15日騎機車行經林口區嘉寶里斗厝坑附近的77鄉道時，不慎撞上路邊電線桿後翌日傷重不治，事後游母認為台電未未緊靠路邊外側邊緣設置電桿，另負有管理責任的新北市政府工務局、林口區公所也應負起連帶賠償責任，家屬也提出516萬餘元國賠告訴。

台電法庭答辯指出，電桿早在1966年間就已設立，但之後道路拓寬，相關單位卻未告知台電遷移，台電設置電桿並無錯誤；林口區公所則辯稱，這段道路屬產業道路，應由農業局養護，且電桿設立與公所無關。

新北地院審理認為，台電設立電線桿時確未緊靠路肩外側邊緣處，應負責任；另電桿設在鄉道上，雖是台電私有財產但也算是公共設施，負責養護的工務局及負責執行的林口區公所也該負責。

但法院也指出，游男未戴安全帽、未注意車前狀況，本身也應該負起一半肇責，經酌減賠償金額後判決台電、工務局、林口區公所應賠償游母69萬餘元、游男哥哥8萬餘元共77萬餘元。本案可上訴。

至於引起意外的電線桿，已在事發後移到道路對側。

(中時 )