美國空軍一號曾閃避米格機 尼克森嚇出冷汗

2019年01月02日 20:35 中時電子報 江飛宇

美國總統川普在去年底搭乘空軍一號半秘密的造訪伊拉克美軍基地，成為他突發性新聞的又一例。不過如今的伊拉克已是美國勢力陣營，稱不上什麼驚奇事件。與之相比， 45年前美國空軍一號在敘利亞的上空曾發生激烈的大動作飛行，嚇的當時的總統尼克森冷汗直冒。

The Drive報導， 1974年，美國是理察尼克森的主政時代，尼克森的外交政策都是「溝通替代對抗」，所以也試圖與敘利亞建立更好的關係。當時的中東局勢也促成了此一歷史性的外交接觸。 1973年的贖罪日戰爭後，以色列雖然取得優勢，但也是慘勝，高層認知不能再與週邊國家那麼仇視，於是戰後與週邊埃及、敘利亞等阿拉伯聯盟國家簽定條約，阿拉伯聯盟也承認以色列存在。1974年5月，以色列與敘利亞簽署「以色列與敘利亞脫離接觸協定」，尼克森政府也大力支持，認為兩國之間更加緊密的關係，可使該地區的緊張局勢大為緩和。

於是尼克森與當時的敘利亞總統哈菲茲．阿薩德(Hafez al-Assad)有了初步對話，雙方同意進行一場不聲張的會晤，地點選在敘利亞。因此尼克決的空軍一號(著名的波音VC-137C)前往敘利亞。

1974年6月15日，空軍一號接近敘利亞邊境，當專機進入敘利亞領空時，4架塗有迷彩偽裝的米格機迅速撲近空軍一號，原意是為護送專機並且導引，但可能是事先的聯絡有所疏忽，空軍一號的機長以為米格機是來挾持美國總統的，所以他開始以大動作飛行，試圖甩開米格機的跟隨。

航空雜誌介紹：當年空軍一號的飛行員是拉爾夫．阿爾貝塔齊上校(Ralph D. Albertazzie)，他擔心遭到米格機襲擊，所以在接下來的七分鐘裡，阿爾貝塔齊進行了一系統迴避動作，把空軍一號飛得像一架戰鬥機，包括鑽升與俯衝。

曾經與尼克森隨行的記者肯尼斯．華許(Kenneth Walsh)在多年後回憶，在迴避動作之前沒有預警，許多人都沒扣安全帶，他與許多乘克都被抛離座位到地上。

整個事件是一個巨大而危險的誤解，事實上，已經在大馬士革的白宮官員有被敘利亞方面告知，敘利亞空軍在空軍一號進入領空後會派出戰機護送，但沒有人告知空軍一號的機組員這件事，而空軍出身的專機飛行員一看到米格機就本能的認定那是敵機，所以他真的以為專機被盯上了。

所幸隨後無線電通話中雙方取得理解，所以空軍一號不再反抗，終於安全地降落在大馬士革，尼克森在停機坪上接受了隆重的歡迎，包括21響禮炮與敘利亞總統衛隊的迎接。

這場會談氣氛不錯，在國宴之後，阿薩得與尼克森發表共同宣言，提到「敘利亞與美國的關係將以聯合國憲章為基礎，達成相互尊重、無私合作」，也提到巴勒斯坦的民族權利需要重視等內容。

至於七分鐘的空中驚魂記，兩國卻在官方資料中從未公開，但是尼克森曾經在私下告訴傳記作家：他當時確實嚇出一身冷汗。

可悲的是，敘利亞與美國之間「和平穩定、長期合作」的宣言似乎永遠不會成真。近十年來，現在的敘利亞主政者是哈菲茲．阿薩德的兒子巴沙爾．阿薩德（Bashar Al Assad），從2011年後，敘利亞已經陷入內戰，而且美國支持的是反阿薩德的派系，因此雙方幾無交集，幾乎勢如水火。

波音VC-137C是由波音707所改裝而來的總統專機，它的服役時間相當長，從1972年開始，服務過尼克森、卡特、雷根、老布希4位總統，直到2001年才退役，現在保存於加州的雷根總統圖書館。

(中時電子報)