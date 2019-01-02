環時批蔡英文：背離台灣民意誤入歧途

2019年01月02日 20:30 中時 藍孝威

《環球時報》的微信公眾號上，批評蔡英文的社評在發出後又自行刪除。（網路截圖）

今天上午，大陸國家主席習近平在紀念《告台灣同胞書》發表40週年大會上發表講話，蔡英文總統下午強硬表態稱，台灣「始終未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制」。她還說，台灣絕大多數民意也不會接受，這是「台灣共識」。

大陸鷹派媒體《環球時報》傍晚發表社評，指民進黨當局在聽到和平統一和一國兩制後會受到震動，並且因驚慌而跳腳，早在大陸方面的意料之中。一名大陸學者在得知蔡英文和民進黨的反應後對環時表示，這是他們的標準反應。

環時社評認為，「民進黨當局的反應能代表台灣民意嗎？當然不能。」這些年台灣與大陸的交流不斷增多，來大陸發展被越來越多的台灣居民和企業看好，誰都知道大陸的終極目標是實現兩岸統一，台灣民眾願意與大陸的促統措施積極互動，是這些互動，而非台當局的叫囂，最能反映台灣的民意。

社評指出，拒絕「九二共識」，與和平統一的大趨勢背道而馳，其結果將是導致台海緊張的間歇性發作，甚至可能挑起軍事危機。台灣民眾願意承受那樣的局面嗎？他們是願意在兩岸穩定的政治框架下過和平、繁榮的生活，還是願意與激進政治勢力一起鋌而走險，面對動蕩甚至戰亂呢？請蔡英文當局好好做個調查，別動不動就把2300萬人的民意掛在嘴邊。

社評指責，民進黨這一次上台兩年多，破壞了兩岸合作推動和平發展的局面，但他們改變不了兩岸繼續融合的基本態勢，扭轉不了因中國大陸不斷崛起而帶動的台灣經濟社會發展齒輪與大陸發展齒輪進一步的咬合。和平統一已經在路上，這是現實，而不是民進黨當局同意與否的選擇題。

社評指出，和平統一是一個逐漸展開的進程，它既來自頂層設計和推動，也有很強的自發性和歷史必然性。中國歷史的很多重要拐點不以人的意志為轉移，台灣當下的「獨派」激進勢力尤其沒有修改中華民族復興大勢的資本和能力。

社評認為，台當局現在動輒拿台灣的「民主」說事，做擋箭牌，這很可笑。14億人的大民主、大意志才是台灣問題走向的決定性力量。全體中國人民反對的事情，一定沒有出路。全體中國人民希望實現統一，那麼統一早晚一定能夠實現。

社評呼籲，民進黨當局該幡然醒悟了，否則他們未來注定要惶惶不可終日。他們需要看准並跟上歷史的趨勢，重建自己的政治主動性。

雖然《環球時報》在官網上發表上述社評，但是在微信公眾號上，發表後又自行刪除。

(中時 )