劉倩妏返馬國拍片竟「覺得冷」！狠下心親手掐難民孩子

劉倩妏從單純少女變成人口販子，演出時眼神也逐漸轉變。（鏡象提供）

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劉倩妏在片中不得不親手掐孩子。（鏡象提供）

伊林娛樂藝人劉倩妏在電影《阿奇洛》以全素顏飾演馬來西亞人口販子，展現質樸有力的演技，並拿下2017年東京國際影展寶石獎，她笑言曾想演精神病、啞巴，但從沒想過演人口販子，甚至得親手掐住難民小孩的脖子，她表示當下很怕掐傷對方，尤其小女孩並非專業演員，在現場又安靜內向，必須先取得對方的信任，幸好最後劇本安排她收手救回孩子，才減輕她的心理壓力。

前年剛來台不久就得回馬國拍片，劉倩妏表示不排斥以素顏呈現真實感，只擔心皮膚因換季過敏而狀況不夠好，「趕緊在拍攝前天天敷面膜保養！」她更挑戰一人分飾兩角，全臉包著紗布、化上難民妝，又裝出沙啞聲音，幾乎判若兩人，但不少觀眾還是透過眼睛和長睫毛認出是她。

拍攝期遇上馬、泰邊境雨季，劉倩妏卻僅穿無防水功能的外套、騎著機車趴趴走，風雨打在臉上只能瞇著眼繼續騎，她笑說：「我第一次覺得馬來西亞冷，明明就是四季如夏的國家！」加上她是新手上路，卻有一幕得載著壯碩的印度籍攝影師，對方肩上又扛著攝影機，讓她一度失去平衡，再三練習才完成拍攝。

劇本原本以散文呈現，她在開拍前花2天和導演楊毅恆討論，共同寫出對白，「準備時間不多，我盡量把女主角的情緒轉折都做出來！」她創作的詩還被放進電影旁白，可惜因片商評估馬國電影票房大多在台失利，無緣登台灣大銀幕，但她不氣餒，期許未來能讓台灣人認識更多馬國作品。《阿奇洛》DVD已由得利影視發行出租版，18日開賣。

(中時 )

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