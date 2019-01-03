77歲阿嬤黃薛梅老買鵝當老伴 寵物變身為保鑣

「鵝寶」不論黃薛梅走到哪就跟到哪，儼然成為主人的護身保鑣。（林雅惠攝）

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黃薛梅工作時，「鵝寶」就默默地在一旁守護著她。（林雅惠攝）
「鵝寶」很享受黃薛梅幫牠全身按摩時刻。（林雅惠攝）

旗山區馬頭山下住著一位77歲獨居阿嬤黃薛梅，平日她與一隻鵝作伴生活，這隻鵝不但會守護她，也會貼心提醒她日常瑣事，阿嬤原本把牠當寵物養，結果這隻鵝儼然成了阿嬤的貼身保鑣，處處想保護著阿嬤的安全。

阿嬤黃薛梅看見母親曾養一隻寵物鵝非常貼心，於是對鵝產生情感，後來這隻鵝往生，2年多前她獨居生活，想起這隻寵物鵝，決定向友人買一隻鵝回家作伴。

黃薛梅將買來的鵝視作寵物善待，也像照顧小孩般呵護，後來漸漸發現，這隻鵝很有靈性，知道主人疼愛牠，牠也予以回報，鵝更隨時隨刻跟在她身旁，就像是在保護主人一般。

黃薛梅將寵物鵝取名「鵝寶」，她說，「鵝寶」每天早晨會在她房門叫她起床，她與「鵝寶」用完早餐後，「鵝寶」會跟著她上山種菜、務農，返家後她會準備洗澡盆讓「鵝寶」洗澡，她與「鵝寶」每天生活在一起，寸步不離。

黃薛梅女兒說，每當她們返鄉看母親時，「鵝寶」一見她們就會展開雙翅快步前來迎接，當她們要回家時，「鵝寶」就會咯咯叫像在歡送她們，「鵝寶」很黏媽媽，她們都笑稱「鵝寶」是媽媽的女兒。

黃薛梅女兒表示，有次媽媽在山上割筍子，「鵝寶」看見有人靠近媽媽，以為要欺負媽媽，就用嘴去啄對方，讓對方不敢靠近媽媽，所以鵝寶不僅是媽媽的女兒，也是媽媽的保鑣，由於「鵝寶」喜歡媽媽幫牠愛撫，媽媽因此常幫「鵝寶」按摩，讓牠感受到滿滿的愛。

(中時 )

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