男星胞兄開超跑載妹上旅館遭警關切

右為高宇橋，左為高以翔。(禾力提供、取自臉書）

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高宇橋劇中有場載妹上旅館被偷拍橋段。（禾力提供）
高宇橋和李宓。（禾力提供）

高以翔的哥哥高宇橋演出網路影集《N世代》，劇中載妹上旅館被狗仔偷拍，還把超跑瑪莎拉蒂開壞，濃濃的燒焦味嚇醒住戶，拍攝時一度引來警察到場關切。

高宇橋劇中飾演靠著未婚妻李宓資助的遊戲公司老闆飛力普，雖然把遊戲公司經營的有聲有色，但私底下卻喜歡跟遊戲代言的小模網紅們亂搞。高宇橋飾演高富帥角色，行頭自然不可少，除了導演姜寧提供自己的賓士超跑sl55，當作高宇橋在劇中代步工具，高宇橋還自行提供瑪莎拉蒂超跑來挺劇組，拍攝一場載妹去旅館被狗仔偷拍的戲就讓海神超跑入鏡。

高宇橋當天開瑪莎拉蒂拍戲時發生小插曲，他在車上拍完接吻調情的戲，接著要把車子開到旅館地下停車場，怎知這台瑪莎拉蒂底盤太低，車子駛入地下停車場坡道後，他警覺車子下巴前保桿會磨到，甚至有可能碎裂，於是必須用倒車方式將車子開上去。

怎知下坡道容易，倒車上坡道難，尤其車道有一定的彎度跟斜度，高宇橋只能猛踩離合器又猛踩油門，這樣來來回回，也不知道車子哪部份出問題，車胎跟車頭冒出濃濃的燒焦味，且拍這場戲已是半夜1點，車子駭人的引擎聲加上燒焦味，讓大樓住戶以為發生火燒車事件，不但開窗查看，沒多久警察也來了，最後終於把車子開上來，驚險中落幕。事後導演姜寧詢問高宇橋，車子到底怎麼壞的，他也沒跟劇組索取修車費，力挺劇組的行為讓姜寧很感動。據知這台瑪莎拉蒂是高以翔所有，因此高宇橋才低調不願多說。

(中時 )

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