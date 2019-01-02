睡前想喝茶？這2款茶葉咖啡因最少、不影響睡眠

2019年01月02日 21:02 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

喝茶能提神醒腦，讓人神清氣爽，其中很重要的成分是咖啡因。

前農委會茶業改良場場長、台大園藝暨景觀學系教授陳右人指出，茶葉中的咖啡因佔乾燥茶葉重量的1～5％，雖然咖啡因本身略帶苦味，但味道不重，人們喝茶時，咖啡因的味道會融入茶香中，成為茶湯滋味的一部分。

除了有提神和增加風味的效果，咖啡因也是支氣管的和緩擴張劑、有利尿作用且可加速脂肪裂解，在攝取後45分鐘內會被胃和小腸完全吸收，在體內發揮作用約3～4小時，如果攝取過量，例如突然喝進250毫克咖啡因時，會導致中樞神經系統過度興奮，出現煩躁、失眠、心悸等不適症狀，南華大學自然生物科技學系助理教授、前茶產業研究發展中心主任許偉庭指出。

歐盟也建議，一天咖啡因建議攝取量不要超過300毫克，換算過來，一天約2～3杯、250毫升馬克杯茶的量。

許多人擔心攝取過多咖啡因，因此在喝茶時也不忘挑選咖啡因「可能」較少的茶類。但究竟是發酵時間愈長，咖啡因愈少，抑或剛好相反，眾說紛紜。

事實上，以上說法都不正確。

影響咖啡因最關鍵的因素:「焙火」

陳右人指出，茶的咖啡因含量與茶種、茶葉的老嫩、茶的製程都有關係。

他舉例，佛手茶、武夷茶的咖啡因本來就低，而阿薩姆茶、青心烏龍茶、青心大冇茶葉則稍高；另外，茶葉摘取的部位愈嫩，咖啡因含量也愈高。

反而是原料相同，發酵程度對茶葉中咖啡因的含量影響不大。影響咖啡因最關鍵的因素，是茶葉製程是否經過「焙火」程序。

許偉庭回顧國際期刊中以高效能液相層析（HPLC）分析不同茶類咖啡因含量的論文結果發現，無論是黑茶類（普洱茶）、綠茶類、紅茶類，大部分茶類咖啡因含量差異不大，唯有烏龍茶類的咖啡因較少。他解釋，主要是因為烏龍茶的製作會經過「焙火」工序。

焙火是為了降低茶葉含水量，並藉著過程中的「梅納反應」讓茶產生自然的甜味，通常是部分發酵茶如烏龍、鐵觀音等，會講究這道工序，而咖啡因也因為長時間的高溫焙火而昇華、減少掉。

因此，經過重火烘焙的茶類如凍頂烏龍茶、傳統鐵觀音，咖啡因明顯較少，如果想喝茶又擔心咖啡因擾亂生理時鐘，不妨試試重焙火類的烏龍茶吧！

(中時電子報)