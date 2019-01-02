日月潭雲品推「金豬發懶」耍廢方案 一泊五食美味盡嚐

日月潭雲品推「金豬發懶」，讓旅客品嘗各種美食。（雲品提供）

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日月潭雲品溫泉酒店迎接豬年，推出「金豬發懶」一泊五食全包式度假方案，包括3餐、消夜和下午茶，享用5餐豐盛佳餚，從1月到3月每日限量5間；同時準備「懶到極限禮品」，前50名預訂者可獲得「追劇神器」，讓旅客享受泡湯及美食體驗後，回家繼續發懶！

雲品副理楊舒晴說，科學家斯馬特（Andrew Smart）在《閒散的藝術與科學》（Autopilot: The Art and Science of Doing Nothing）書中指出，人類其實在最懶閒的時候，最富有創造力，一昧追求高效的密集工作，恐怕妨礙健康；而且，人類不少偉大的發想，都是從懶散狀態而來，例如笛卡兒的座標系和牛頓發現萬有引力等。

順應「發懶」的種種優點，雲品推出「金豬發懶」住房優惠專案，精心設計一泊五食服務，讓旅客在日月潭的湖光山色中盡情放鬆，度過慵懶的時光。

「金豬發懶」一泊五食包括：早餐丹彤自助式早餐或雲水坊早餐套餐、午餐大廳酒吧專屬午餐組合、下午茶大廳酒吧特製蛋糕及飲品、晚餐丹彤自助式晚餐或寒煙翠中式套餐、消夜大廳酒吧專屬消夜組合；另依房型免費提供迎賓飲料、客房點心與 Mini Bar，以及免費南投客運環湖巴士1日券。

(中時 )

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