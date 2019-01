日月潭雲品推「金豬發懶」耍廢方案 一泊五食美味盡嚐

2019年01月02日 21:09 中時 廖志晃

日月潭雲品溫泉酒店迎接豬年,推出「金豬發懶」一泊五食全包式度假方案,包括3餐、消夜和下午茶,享用5餐豐盛佳餚,從1月到3月每日限量5間;同時準備「懶到極限禮品」,前50名預訂者可獲得「追劇神器」,讓旅客享受泡湯及美食體驗後,回家繼續發懶!

雲品副理楊舒晴說,科學家斯馬特(Andrew Smart)在《閒散的藝術與科學》(Autopilot: The Art and Science of Doing Nothing)書中指出,人類其實在最懶閒的時候,最富有創造力,一昧追求高效的密集工作,恐怕妨礙健康;而且,人類不少偉大的發想,都是從懶散狀態而來,例如笛卡兒的座標系和牛頓發現萬有引力等。

順應「發懶」的種種優點,雲品推出「金豬發懶」住房優惠專案,精心設計一泊五食服務,讓旅客在日月潭的湖光山色中盡情放鬆,度過慵懶的時光。

「金豬發懶」一泊五食包括:早餐丹彤自助式早餐或雲水坊早餐套餐、午餐大廳酒吧專屬午餐組合、下午茶大廳酒吧特製蛋糕及飲品、晚餐丹彤自助式晚餐或寒煙翠中式套餐、消夜大廳酒吧專屬消夜組合;另依房型免費提供迎賓飲料、客房點心與 Mini Bar,以及免費南投客運環湖巴士1日券。

