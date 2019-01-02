不敵少子化！世新社發所109學年度停招 學生抗議

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旺報

世新大學今(2)日召開校務會議，會中指出社會發展研究所招生不敵少子化衝擊，106與107學年新生註冊率僅50%，拍板將在109學年度停招，但學生指控校方會前未與師生溝通及說明，違反程序及相關法規，呼籲校方撤回停招決議，此部分則未獲學校回應。

世新大學社發所學生在今日晚間發布新聞稿，該文以「世新大學社會發展研究所全體學生」 作為主旨，指出校方在校務會議上提出「109學年度停招社發所」一案，企圖違反程序及相關法規，在會前未與師生進行任何溝通說明下，強行表決社發所109學年度停招，此舉等同裁撤社發所。

世新社發所學生認為，根據「世新大學增設調整院系所學位學程辦法」第4條規定，系所名額增設調整應自下而上，由系所提出申請計畫，校方卻直接提出停招案，更未經由社發所提出申請，且社發所新生註冊率還未達連續3年註冊率不足70%的標準。無調整之必要。即使要調整，也僅縮減招生名額至90%，並非全面停招。

世新大學則透過聲明回應，社發所自1997年創立以來，一直是該校重視的特色系所之一，但仍不敵少子化危機，106學年度和107學年度，皆各只有6位新生註冊，註冊率均只達50 %，學生休退學比率為全校碩士班平均値二倍以上，畢業率亦屬最低，辦學绩效不甚理想。

世新大學強調，該校3年前即鼓勵社發所與社心系碩士班整併，但截至目前未見具體進展，招生也未有起色，面對險峻的招生環境，需審慎應對，並以整體校務發展與永續經營為規劃重點，因此根據《世新大學增設調整院系所學位學程辦法》第5條規定，經整體註冊率評估，以及該所學生休退高比率，決議於109學年度停招社發所。

(旺報 )

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