潘恆旭公開私人訊息 披露綠委許智傑向白冰冰致謝

潘恆旭公開私人訊息，披露綠委許智傑向白冰冰致謝.

友善列印
中時

高雄市政府找藝人白冰冰擔任元月觀光大使，引發行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭在個人臉書貼文質疑「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，雙方各擁支持者；白冰冰稍早透過高市觀光局長潘恆旭貼出民進黨立委許智傑傳給她的致謝簡訊「謝謝您幫高雄努力」，再批丁允恭的說法讓老藝人都很火大。

許智傑接受本報訪問表示，2日下午他確實有打電話給白冰冰，但沒有接通，於是他傳LINE簡訊留言「冰冰姐，辛苦了，謝謝您幫高雄努力，感恩」；許智傑說，這是私人傳的訊息，「沒有想到會被拿出來操作」。

許智傑強調，對於觀光旅遊景點，不管是交通部觀光局或高雄市政府觀光局，都還有再努力加強的空間，不過，任何人肯為高雄努力，大家都應該感謝，包括白冰冰願意替高雄觀光免費宣傳代言，也該給予肯定。

至於丁允恭為了白冰冰擔任觀光大使而摃上高雄市府，許智傑僅表示不清楚丁允恭發言的內容，因此不便評論。

高市觀光局長潘恆旭晚間在媒體群組轉貼白冰冰訊息，披露許智傑私下傳簡訊向白冰冰道謝，白冰冰更在自行錄製的錄音檔中說，丁允恭忘了自己是全民的中央政府官員，「他有點弄錯了」，弄得老藝人都生氣跳出來了。

白冰冰也說，這些青壯派的委員（指許智傑）也知道自己的未來是服務地方，希望大家共同努力，「怎麼會這麼小鼻子小眼睛，到現在政府沒有一個人出來跟我道歉，應該謝謝我才對耶」。

(中時 )

改組高升副閣揆 徐國勇：沒啦 2019最好的事情 林佳龍：喜迎更…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。