小客車在高速公路上競速狂飆 急煞害大客車追撞賠百萬

新北地院。（本報系資料照片）

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中時

謝姓男子疑因不滿在高速公路上遭胡姓大客車駕駛逼車，竟在高速公路上競速狂飆，並在超越胡男的大客車後緊急剎車，將胡男的車輛逼停於中外車道上，導致蔡男駕駛的大客車從後追撞害得車上13名乘客分受輕重傷，新北地院審結後判決謝姓駕駛應賠153萬餘元。

受雇某觀光公司駕駛租賃小客車業務的謝男，在2015年3月10日晚間11時55分許下班後載著友人駕車北上，疑因被胡男駕駛的營業大客車不停逼車，謝男遂在國道1號北向33.9公里處超越胡車後緊急剎停，將胡男的大客車逼停於中外車道上。

由蔡姓男子駕駛大客車經過當地，發現胡男車子停在車道上，雖立刻採取緊急剎車並向右側閃避，但因當時天雨道路濕滑，致使蔡男駕駛的大客車車頭右前先撞擊外側護欄，左側後車身則撞擊胡男客車車尾，不僅造成大客車嚴重毀損，車內13乘客也因此掛彩受傷。

但胡男提出行車紀錄器辯稱，他並無猛閃燈或猛鳴喇叭之逼車行為，純粹是謝男故意攔阻他駕駛的大客車，致使車輛無法前進，他也將 車輛停下後閃雙黃燈，並無違規。

新北地院審理認為，胡男並無違規，且案發時間已是下班時間，胡、謝2人並非執行公務，聘任2人的運輸公司也無須負責，審結後判處在高公路上急煞逼停的謝姓駕駛應賠153萬餘元。

(中時 )

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