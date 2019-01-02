男星專輯賣太好！粉絲元旦夜排買不到專輯哭了......

簽唱會結束後，古曜威與依舊未散去的粉絲們合照。（圖／單純夢想文創提供）

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中時電子報
／綜合報導

歌手古曜威在「抖音」TikTok上擁有21萬粉絲，01/01他發行個人第二張單曲《MyLove一起去旅行》，當天下午古曜威於西門舉辦了MV首播粉絲見面會，許多由台中、高雄特地北上的粉絲，讓現場排隊的人潮從捷運西門站3號出口，一路蔓延到2號出口，甚至有粉絲因為買不到唱片不能參加握手及簽名會哭了出來，讓他好心疼。於是他趕緊和經紀人討論，現場開放買不到唱片的粉絲們也能拍照握手，讓粉絲在寒冷的冬天也感受到他愛粉絲的溫度。

當天粉絲排隊人潮湧現西門町。（圖／單純夢想文創提供）

古曜威在當天除了是簽唱會外，也是MV首播，許多粉絲不畏風雨耐心地排隊等待，整場簽名見面會更耗時3小時才圓滿結束。一度有許多粉絲因為買不到唱片當場哭了出來，後來得知他們已經跑遍了台北市的各家唱片行，但都被告知今天才上架唱片就被買光了，古曜威不忍粉絲在新年的第一天就如此難過，與經紀人討論後，現場開放買不到唱片的粉絲們也能拍照握手，當作送給大家的新年禮物。

古曜威在新歌MV中扮演聽障者，為自己選下願望！（圖／單純夢想文創提供）

古曜威在新歌MV中，飾演後天聽力受損的聽障者，他表示，「我們拍攝此故事目的，是要讓大家不要歧視任何的弱勢族群，每個人都有追夢及幸福的權利，請多給予關心，以及關愛，這世界將會更美好。」

(中時電子報)

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