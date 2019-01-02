編輯嬰兒基因引爆爭議 陸科學家賀建奎疑遭隔離看守

2019年01月02日 21:25 中時電子報 盧伯華

因聲稱進行世界首例基因編輯嬰兒而引爆爭議的大陸科學家賀建奎，在低調隱蔽一段時間後，最近被發現出現在深圳一處公寓的陽臺上。據與其熟識的同事確認，此人確實就是賀建奎，他正被十餘名身份不明的男子嚴密看守，無法自由行動。

據《紐約時報》報導，大陸的生物學家賀建奎11月底曾出現在香港一個會議上，並為自己從事嬰兒基因編輯行為辯護。過去數周關於他是否遭軟禁的傳言四起，他所任職的大學和大陸官方都對此事緘口不提，外傳他正在接受官方的調查。

報導說，賀建奎目前住在深圳南方科技大學大學招待所4樓的公寓裡。去年11月，賀建奎聲稱將經過基因編輯的胚胎植入一位女性體內，並成功產下一對雙胞胎，此事震驚了全球科學界與中外輿論。雖然他還未提供基因編輯雙胞胎出生的證據，但他展示的資料表明他確實進行了胚胎基因編輯工作。

中國大陸和全世界的科學家與社會輿論都對此事大加譴責，許多中國科學家稱，賀建奎的實驗雖是中國大陸的科學成就所造成，但卻違反社會倫理規範。

報導說，本周三有人看到賀建奎在招待所陽臺上活動，以及他與一位可能是他妻子的女性交談，這位女性還抱著一個用白布裹著的嬰兒。公寓的兩個陽臺都用金屬網圍起，目前尚不清楚這些警衛是隸屬於深圳市公安、大學還是其他機構。深圳警方與校方皆未回覆媒體有關詢問。賀建奎一位同事與大學招待所員工表示，賀建奎確實住在裡頭，但無法透露更多細節。

賀建奎曾於11月底在香港的會議上表示，他對自己所做的事感到自豪，稱他的目標是設計不會感染艾滋病毒HIV的嬰兒。但許多科學家指出，還有其他更簡單的方法可以保護嬰兒免受HIV感染。

賀建奎未說明志願參與實驗者是否理解事件的性質與可能面臨的狀況，協助他找到受試夫妻的愛滋病宣導組織白樺林的負責人白樺說，他後悔做了這件事，並對這些家庭深感擔憂。

(中時電子報)