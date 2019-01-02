宮鬥賤招常用的麝香真會導致流產？專家這樣說

圖片來源／陳德信

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中時電子報
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近日大陸一名孕婦懷疑因用了有麝香成分的痔瘡膏，導致六個月胎兒流產；宮廷劇中也常有用麝香害人不孕的橋段……究竟麝香是否會導致流產、不孕？

「目前為止沒有臨床報告指出兩者關聯」，專長中藥藥學研究、中國醫藥大學中醫學系教授李世滄說。

麝香性味辛、溫，入心、脾、肝經，內含的麝香酮（Muscone）是主要成份，為鹿科動物麝的雄麝香腺囊中分泌物。自古中醫認為麝香有開竅醒神、活血止痛的作用，用於昏迷、瘀血腫脹的症狀；現代臨床也會用於免疫方面疾病治療。

此外，麝香也可活血通經。李世滄表示，古籍中如《名醫別錄》有記載可用於「婦人產難墮胎」，被中醫認為在難產時可用以催生，但也並非完全靠麝香一味藥，還會搭配其他強效藥物。

現代的動物實驗中則發現，在有孕小鼠的陰道給藥，對於子宮有一定的興奮作用，這是被認為可能當作子宮收縮劑的原因。

「但前提是，在胎兒已著床不穩之下，用高劑量的麝香酮，再加上孕婦本身就是易流產的體質，才可能有流產疑慮」，李世滄強調。

針對不孕狀況，偶爾微量用到麝香成分並沒有疑慮。李世滄指出，曾做過的動物實驗是長期、高劑量使用，才有反應。該實驗每日在小鼠皮下注射20毫克的麝香酮，在不影響孕鼠正常生理功能，且持續使用下，抗著床的效果較明顯。

因此他建議，最保險的做法，就是懷孕期間避免接觸麝香成分的化妝品、健康食品、中藥貼布等。但若是很微量、偶爾用到，則不用太過擔心，「劑量、效價（對每個人的作用程度）、以及是否長期使用，才是關鍵」。

由於天然麝香取得不易，加上保育考量，市面上價格十分昂貴，許多標榜有麝香者，或許是人工合成的成分，他也建議使用前應謹慎。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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