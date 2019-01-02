不用辛苦扛回家！飯店星級常溫年菜動手指就送到家

海華樓的成套常溫年菜。（台中福華大飯店提供）

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江南春的成套常溫年菜。（台中福華大飯店提供）

許多民眾到飯店購買方便的常溫年菜，多少都有因成套的年菜太多又重，當天扛回家不易的困擾，台中福華大飯店今年首度與Uber Eats合作，推出成套常溫年菜外送服務，成為中部唯一這樣合作的飯店，消費者即日起至13日可透過Uber Eats預購，在家即能享受熱騰騰的星級常溫年菜。

年菜市場競爭激烈，不少民眾鍾愛飯店推出的「常溫年菜」，除了方便料理，品質與口碑上也有保證，台中福華大飯店表示，去年限量500份年菜完售，今年「自取」和「外送」雙管齊下，盼能帶動業績成長。在Uber Eats的外送平台上，民眾將可以買到以江浙菜聞名的「江南春」餐廳和粵菜掛帥的「海華樓」餐廳所推出的成套常溫年菜，包含鮑魚、烏參等一流食材，兼顧海鮮、肉類與湯品，每套半桌7500元（5人份）。

若民眾用自取的方式，還可選購精選單品年菜，推薦的單點年菜包含「江南春」歷年媒體評選獲獎佳餚的柿柿如意佛跳牆、五福臨門大拼盤等；「海華樓」則是廣東主廚掌勺烹調的港式燒味三色拼（烤鴨、油雞、叉燒）、象徵步步「糕」升的港式蘿蔔糕等。若在16日前選購精選單品年菜，還能享早鳥優惠。

除了年菜外帶，若想到飯店吃新年大餐，飯店也推出「除夕圍爐宴」和「新春團圓桌宴」。台中福華表示，今年一開放預訂，「江南春」包廂便客滿，其餘包廂相繼也達8成滿，目前還有少部分包廂可接受預約。而中餐廳各廳小吃區、宴會廳，則主打精彩節目輪番上陣，包含曾在台中花博演出的「威勁龍獅武術戰鼓團」帶來精采的祥獅獻瑞及財神報喜、現場樂團表演，以及年節趣味遊戲，還有機會獲得價值萬元以上的住宿券等大獎，讓用餐賓客除了感受濃濃新春年味，還能一搏手氣拼大獎。

(中時 )

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