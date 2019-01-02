快樂得不得了？女主動求愛升天後控遭下春藥

示意圖（shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

北部地區一名女子讓認識的男子到她家中談心，聊著聊著這名男子拿出搖頭丸，二人一起服下後，該女自稱突然性慾高漲，就在當時的氣氛中，「很自然」在床上激情滾床單，還享受了「前所未有」的魚水之歡，事後這名女子懷疑是被「下春藥」，才會讓自己「失控」下失身，因此怒告對方「加重強制性交」。

挨告的男子則是喊冤，辯稱雙方雖然有嘿咻，但並沒有強迫女子或下藥，更驚爆當時聊天累了，他就到女子的床上休息，不料女子竟主動抱他、親他，還脫掉衣服坐到他身上求歡，主動嚷著「想要」，才因此發生性行為，不過因為「沒什麼感覺」。

根據女子提告指出，她和對方原本就認識，但過去不曾有過性關係，雙方也沒有曖昧的情愫。據《蘋果》報導，案發當天是因為這名男子和女友分手、心情不佳，主動表示想要找她談心，她同意後，該男就到她的住處聊天。

過程中該男拿出疑似搖頭丸與神仙水等毒品，邀她一起服用，2人都服下後就感到暈眩。據女子說，當時她躺下後，不知怎地就有生理反應，強烈的性慾讓她很想要嘿咻，所以就要對方愛撫她的「妹妹」，對方問「要不要幫妳？」她實在控制不了，就和該男發生性關係。

該女說，她其實不喜歡對方，但過程中又感覺到「前所未有的舒服」，她才覺得很奇怪，認為一定有對她下春藥。

檢警根據因女子的提告，採集該女尿液卻僅驗出毒品PMMA等藥物，並沒有任何可使她性慾高漲的成分，檢方因此認定罪證不足，對方男子也逃過一場官司。

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(中時電子報)

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