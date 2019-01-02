台小鮮肉登陸當訓練生 被狠操日睡2小時

2019年01月02日 21:40 中時 洪秀瑛

首曝光制服造型。（取自官微）

認真製作紙橋。（取自影片）

李宗霖當訓練生，潘瑋柏、關曉彤也幫忙加油打氣。（資料照）

愛奇藝《偶像練習生》第二季節目改名為《青春有你》，日前公布導師名單，除了第一季歌唱導師李榮浩留任，新節目還加入舞蹈導演蔡依林，目前節目己在河北廊坊正式開錄。曾在《校花的貼身高手》、《好想談戀愛》及《必娶女人》等多部電視劇中表現亮眼的李宗霖，去年10月底結束電視劇《一千個晚安》拍攝便立刻飛往北京投入訓練工作。

《青春有你》節目組日前在愛奇藝網站上公布李宗霖全身制服照與自我介紹影片，從演員轉換跑道為唱跳歌手，他首度以節目訓練生身份公開和大家見面先賣關子，這次曝光並沒有展現唱跳實力，而是以台灣科技大學營建工程系畢業、理工專業親手製作一座紙橋並測試其負重，「我是一個33天的新手訓練生，我要做一個大膽嘗試，測試通過100天的認真努力是否能出道，希望青春製作人們多多pick我」。

由於節目採封閉式訓練及錄影，李宗霖與其他近百名訓練生都集中住在節目組錄製廠區，平時不容易與外界取得聯繫，日前在節目組安排下撥打電話給媽媽報平安，透露正式進組到現在平均每天只睡2小時，其他時間都在進行拍攝或訓練，可見節目訓練強度和壓力之大。

17歲出道的李宗霖一直有「雙重身份」，過去6年是學生與演員身份共存，未來則希望有機會同時做好演員與唱跳歌手的工作。他去年11月至今為節目準備高強度唱跳訓練，過去1年也早在拍戲空檔接受秘密肢體動作和唱歌訓練，在電視劇《一千個晚安》裡演出的人物，剛好就是懷有歌唱夢想期待出道的角色，觀眾將可以在戲劇節目裡看到他的表現，粉絲也可在一月上架的愛奇藝《青春有你》節目中搶先欣賞他從未展現過的歌舞表演。

(中時 )