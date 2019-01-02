2019最好的事情 林佳龍：喜迎更好的空氣

2019年01月02日 22:16 中時 盧金足

前台中市長林佳龍臉書貼文分享2018空品成績，網友肯定「這是你的政績」。（翻攝臉書）

環保署公布2018最新空氣品質數據，台中市空品近3年紅害警報次數，從2016年的71次，下降到2018年的4次。（盧金足攝）

環保署公布2018最新空氣品質數據顯示，台中的空品近3年紅害(PM2.5大於等於54立方微克)警報次數從2016年的71次，下降到2018年的4次。前台中市長林佳龍2日在臉書貼文，有感而發表示，「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」

反空汙成為九合一選舉的「空戰」議題，選舉雖然結束，但選民仍嚴格監督縣市首長如何改善空汙奏效。

環保署昨日公布的空品數據顯示，台中市2018年紅害警報次數為4次，比2017年的16次下降75％，比2016年的71次下降達94％。PM2.5年均濃度方面，台中2016年平均22.8微克，2017年20.2微克，2018年18.8微克，數據連年下降。

林佳龍今天在臉書以「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」發文指出，空汙的改善，難以快速顯現，但有了科學方法的輔助，我們不再是與看不著、摸不透的敵人對抗，好空氣也不會淪於口號。

為改善空品，林佳龍在任內擬定《台中市生煤管制自治條例》，協調中火在空品不佳時降載減排，針對轄內工廠排放加嚴管制，另外補助工廠將燃重油鍋爐改為燃汽鍋爐，每座鍋爐改燃氣，汙染可改善99％，及補助汰換二行程機車大幅減少移動汙染源。

「無論誰執政，台中已經走在正確的方向上，就要堅持到底。」數字會說話，台中空汙減量有成，林佳龍強調，「新的一年，期待新市府繼續努力。這一片天空下的所有人，不分你我，都值得乾淨的好空氣。」

林佳龍PO文一出，網友紛紛留言「謝謝佳龍市長這幾年的努力改善」、「市長感謝你讓台中變得更好更棒！」、「有感覺到今年冬天成果」，但因林佳龍選舉受空汙重挫，有網友感慨留言「結果你卻因為空汙落選了，好諷刺」，也網友以「這是你的政績」表達肯定。

(中時 )