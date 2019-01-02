病人自主權利法諮商費60分鐘上限3500元

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亞洲第一部「病人自主權利法」將於1月6日上路，民眾可經「預立醫療照護諮商」（ACP）簽署「預立醫療決定」（AD），衛福部昨日與地方衛生局共同研商ACP收費核定原則，初步共識以60分鐘3500元為上限，中、低收入戶在各縣市示範醫院諮商可免費，癌症病患建議比照現行安寧緩和醫療家庭諮詢費用，納入健保給付。

病主法為完整保障病人自主權利的專法，適用對象不再只限於目前安寧緩和療護的末期病人，並擴大為不可逆的昏迷狀態、永久植物人、極重度失智及其他經主管機關公告病人疾病狀況等5種對象，凡具完全行為能力的民眾，可預先決定在自己在處於這些狀況時，不採用延長生命的醫療措施或是人工流體餵養，為自己規劃人生最後一哩路。

由於ACP諮商需要數千元費用，外界擔心收費問題將使民眾卻步、折損病主法美意。衛福部醫事司長石崇良表示，依據台北市聯合醫院過往的試辦經驗，醫療團隊為民眾進行ACP，平均每人次需耗時60到90分鐘，成本約在2千至4千元之間，經與地方衛生局共同研商收費核定原則，初步共識以60分鐘3500元為上限，另外，為鼓勵家屬一起參與諮商並完成預立醫療決定的簽署，同一時段第2人次以上予以減免。

為減輕民眾負擔、鼓勵簽署，石崇良指出，衛福部亦規劃中、低收入戶可於各縣市「預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫」的示範醫院，免費接受照護諮商服務，另衛福部將推動居家失能老人家庭醫師計畫，對於無法或不便出門的失能長者，可透過家庭醫師到宅協助進行照護諮商與預立醫療決定簽署，至於癌症病患，則建議比照安寧緩和醫療家庭諮詢費用，納入健保給付。

衛福部昨日亦公告22縣市衛生局預立醫療照護諮商與開設諮商門診的醫院，總計有77家。石崇良表示，因應e化的便民服務，衛福部已經完成建置安寧緩和醫療、器官捐贈及預立醫療決定整合資訊系統平台新增「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」及「器官捐贈同意、撤回同意書」的自然人憑證線上簽署功能，將可大幅縮短現階簽署註記流程，從原本的平均21天縮短至3天以下，預計適用人數可達652萬人。

(中時 )

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