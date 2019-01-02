惠英紅「不拍動作戲」卻為《心冤》破例：那對我只是運動！

2019年01月02日 21:44 中時 林淑娟

惠英紅回歸電視演出福斯原創製作《心冤》。（衛視電影台）

惠英紅與導演葉念琛一起受訪。（衛視電影台）

惠英紅與導演葉念琛一起受訪。（衛視電影台）

由金馬影后惠英紅與兩位影帝黃秋生、謝君豪主演，福斯原創製作的驚悚警匪影集《心冤》即將在1月7日於衛視電影台首播。惠英紅與導演葉念琛2日接受台灣媒體越洋視訊訪問，曾多次說過不再拍動作戲的惠英紅，劇中依然有些拳腳戲，她表示，真正動作片她是不拍了，《心冤》本來也應該不會看到她有動作戲，但導演把她騙到現場後說「妳一定要拍」，她原堅持不拍了，「結果看完他們套招，我說，就是這種嗎？這對我來說只是運動」。

惠英紅說，不想再拍動作片是因為太老了，「以前有我的動作片就是打得最狠。如果我已經拍不到以前的水準，不如不拍，否則是砸我自己的招牌，這也是保護我自己的身體」。她坦言以前拍戲造成的傷害不少，曾經斷骨頭、脫臼、斷筋，至今還有頸椎錯位、腰椎變形的後遺症，「最近排練舞台劇《玻璃動物園》太累，腰椎骨頭又跑出來一點，痛到完全不能走路，是用針灸、推拿、西醫多管齊下才弄好。如果我無法上台，這舞台劇就完蛋了」。幸好上台的時候反應非常好，她也沒想到票房每天都爆滿，「我上一年真是走運，接到舞台劇還有接到《心冤》，相信本來不是粉絲的人，看到這《心冤》會成為我的粉絲」。

為何願意回歸電視劇，惠英紅笑說，有一天導演葉念琛打電話約她吃飯，說有一個新的劇，「他先點了好幾個名菜還有鮑魚，我心想，那麼貴重的菜，這戲肯定不容易！」結果導演把整體故事架構，包括第一集開場戲告訴她，「他的作品有一定的功力，對他有一定的信心。尤其他跟我說是Fox的作品，會是美式製作。我現在的狀況拍戲不為了錢，而是為了拍出有水準、好的作品、為了我想要的而拍」。

她表示，人要往前走，像《人肉叉燒包》這種幾十年前的驚悚電影已經是太老舊的題材，葉念琛要拍的是近5年內香港真實案例改編的故事，所以她願意拍這新的題材，再次帶領潮流。

這次與兩個影帝合作，她說，和飾演她老公的黃秋生原本就很熟，一起拍過七、八部電影，兩人熟到不需要再特別溝通，劇組在準備打燈時，「我們就坐在那位置上，談談其他八卦，完全沒壓力」。至於謝君豪，兩人之前完全沒見過面，「第一天他坐很遠，我心想你不跟我打招呼，我就過去跟他打招呼。結果他嚇一跳說『妳好，我還想說我應該什麼時候去跟妳打招呼』。」兩人就這樣坐著對稿，她告訴他自己對戲和真正拍攝時可能不一樣，他說無所謂。幾場戲拍下來，惠英紅就知道他也是很功力深厚的演員，有種高手比試的感覺」。

惠英紅最近正在香港進行舞台劇《玻璃動物園》演出，她說，拍戲四十幾年，沒演過舞台劇，工作記錄裡沒有舞台劇，所以一直想要演大一點的劇，剛好這部外國名著翻拍的劇找他，她就答應了。但答應完就後悔，因為一排練就是兩個多月，「昨天第四場，後天第五場，累到嗓門有點受不了」待舞台劇演出結束後她就會馬上投入新片拍攝，接著參與大陸兩個頗具教育意義的真人秀節目錄影。

黃秋生與惠英紅在《心冤》中飾演一對夫妻。惠英紅飾演重案組高級督察寶飛鳳，有著處事冷靜、硬朗的性格；黃秋生飾演的總督察劉偉義正直無私；加上同是飾演總督察、鐵面無私的金馬影帝謝君豪，以三件曾經轟動一時的香港奇案串連。衛視電影台自1月7日周一起晚間11點全台首播，首周安排一連2集全新集數，影音串流平台FOX+則是當日晚間8點搶先上架。

(中時 )