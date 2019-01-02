韓新人挑大樑當炸雞達人 《PRODUCE 101》金素慧嬌羞喊：脖子好痛

導演大膽啟用新人演員朱宇宰(左起)、金素慧及朴宣浩擔綱男女主角。KKTV提供

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時報周刊

韓國人狂愛炸雞，甚至還以炸雞為戲劇主題。《最佳的炸雞》找來新生代演員朴宣浩、《PRODUCE 101》F班的奇蹟金素慧、YG出身模特兒朱宇宰共同擔綱演出，描述時下年輕人面對夢想時的煩惱以及如何克服逆境，並且在過程中得到療癒的故事。

在《致忘了詩的你》、《心動警報》裡有傑出亮眼表現的新生代演員朴宣浩以及YG出身的模特兒朱宇宰，兩人都有逼近190公分的好身材，女主角金素慧在記者會現場笑著表示，每次抬頭跟他們對戲結果自己的脖子都好痛，而且拍戲現場的男生身高普遍偏高，沒想到大家所爭議的不是誰高大，而是互相比「誰嬌小」，讓金素慧覺得這意外的話題相當神奇且很有趣。

朴宣浩自信滿滿地表示，他事前也特別跑去學習如何製作炸雞，這樣才能在劇中飾演好炸雞店老闆的角色。在韓國雞的品種大小分為1～11號，通常都會隨著料理的方法不同而選擇不同的編號來製作。當朴宣浩被主持人問炸雞店都是用幾號炸雞時，朴宣浩自信滿滿地表示一般的炸雞店都是用9號，但有些店家也會用11號來製作，對雞的研究可說是相當深入。

當三位主角被問到平常最喜歡吃哪一種炸雞時，三人都不介意該劇其實是有置入「正規炸雞」的品牌，朴宣浩興奮表示自己是「橋村炸雞」蜂蜜綜合口味的愛好者，朱宇宰則透露自己最愛的是Goobne烤雞的火山烤雞，金素慧最近則是迷上吃原味炸雞；不過三人最後還是嘴甜表示，在拍戲現場一直吃到「正規炸雞」的口味覺得越吃越好吃，希望有一天可以找他們做代言人。《最佳的炸雞》1月2日起 KKTV每周三、四22:00與韓國同步跟播。

(時報周刊)

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