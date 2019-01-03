快評》九二共識就是一國兩制？蔡英文在罵李登輝嗎？

2019年01月03日 08:33 中時 季節

不出所料，在習近平發表對台談話後，蔡英文總統強硬回應，然而她的回應固然可以讓綠營支持者大呼過癮，但細看內容，邏輯上卻不通，也罔顧歷史與現實，一味逃避，對於改善我方在兩岸關係上所處的困境，毫無幫助。

首先蔡英文宣稱之所以不接受九二共識，是因為北京定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。

但果真如此嗎？九二共識出現在1992年李登輝當總統的時候，眾所周知，政壇上李登輝與蔡英文是師徒關係，然而李登輝對九二共識的看法，顯然跟蔡英文不同。否則如果「九二共識」就是「一國兩制」的話，難道李登輝當總統時就帶頭接受了一國兩制？蔡英文如今是在指控李登輝「賣台」嗎？

而且綜觀習近平的談話，也沒有說九二共識包括了一國兩制，蔡英文只因為習近平的談話中既有出現九二共識，也有出現一國兩制，就硬要說九二共識包括了一國兩制，邏輯上講不通，也違背歷史事實。

事實上九二共識是兩岸間達成的共識，內涵包括兩岸都承認一個中國但對沒有對一中定義、兩岸都追求國家統一；一國兩制則是大陸單方面提出、用來解決兩岸問題的主張，但我方並未接受。所以九二共識從來沒有包括一國兩制，兩者間更不能畫上等號。

此外，蔡英文說兩岸間的政治談判都必須經過台灣人民授權，並由政府間進行。但何謂「政治談判」？服貿應該算經濟談判吧，2010年馬政府就與大陸簽訂ECFA，當中明文規定兩岸將於ECFA後六個月內展開服貿協議談判，2012年馬英九順利連任總統，顯示他的政策獲得多數民眾背書了，當時民進黨有尊重獲得授權的馬政府了嗎？還不是照樣杯葛服貿，可見有無人民授權，根本不是民進黨在意的重點。

民進黨真的那麼重視自由民主，就不會力挺太陽花用暴力違法的手段阻撓多數民意授權過的馬英九政府讓服貿生效；民進黨真的重視自由民主的話，也不會將台大合法選出的校長擋了一年不給上任；民進黨重視自由民主的話，就不會藉口要對付不當黨產，卻株連九族的想把大部分款項都來自國內外捐款的華興育幼院，也當成國民黨附隨組織，想將其財產充公。對民進黨而言，自由民主只有在拿來對抗中共時特別有用，但對內施政，民進黨從沒有真正把自由民主的精神當一回事。

對民進黨而言，兩岸問題無解，兩岸溝通中斷根本沒差，反正他們自己不愁吃穿。但民進黨擋下服貿後，導致如今台灣民眾如果不想領台灣企業開出的低薪水，想領到大陸企業開出的高新，就只能離鄉背井跨海前往，無法留在台灣領。逼台灣民眾被迫出走，就是蔡英文所說的要「台灣優先」嗎？大陸經濟成長率再怎樣放緩還是高於台灣，兩岸實力差距越來越大，如今蔡政府一味迴避兩岸議題，卻不提出解決之道，苦的只是日後被迫要上談判桌的我方官員。

固然大陸長期主張一國兩制，但沒把定義說死，習近平這次也只說要在「堅持九二共識、反對台獨」基礎下兩岸協商，所以雖然我們對大陸方面對一國兩制的主張有所疑慮，也不放心，但我方大可提出有利於我們的主張和質疑，例如若說兩制，要怎樣確保？還有做為社會主義的一方，是否先該把貧富差距和城市內天文數字的房價、房價所得比降低，否則號稱實施社會主義的大陸，根本比實施資本主義的台灣還資本主義的話，那哪來一國「兩制」？

展開談判不等於就要接受對方所有要求，談了談不攏也可以不簽協議，沒有人說談了就一定要簽；而接受一個中國，也從不等於就要接受北京版的「一國兩制」並承認一中是中華人民共和國，李總統和馬總統都證明過這點了，做過陸委會主委又是李總統高徒的蔡總統不可能不知道當初的歷史，是真的忘了還是故意裝傻呢？

(中時 )