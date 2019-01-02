Netflix原創史屍韓劇《李屍朝鮮》預告重磅出擊 上百活屍急速湧現

2019年01月02日 22:15 時報周刊 張毓琪

朱智勛認為人性的飢渴比活屍可怕。Netflix提供

Netflix 2019開春重頭戲，首部韓國自製原創影集《李屍朝鮮》，今發布「飢餓」版預告，一開場棺木掀蓋驚見死屍已經揭開恐怖伏筆，接下來不到一分鐘的畫面更出現活屍群起攻擊活人、追逐啃食許多驚悚影像。

《李屍朝鮮》以15、16世紀的朝鮮王朝為故事背景，全國饑荒讓人民吃不飽，演變成飢餓的百姓和永遠吃不飽的活屍展開生存大戰。此劇幕後推手《信號》編劇金恩熙就從這個主軸發展出驚世駭俗的《李屍朝鮮》，男主角朱智勛也在訪談中說道：「活屍可怕，但人性的飢渴更可怕！」在片中以反派出場的柳承龍更強調自己的角色：「我是一個非常渴望權力的人。」

《李屍朝鮮》預告一曝光網友們看到驚人的活屍數量和迎面疾馳而來的恐怖喪屍就大讚；「光看預告活屍大軍壓境，真的太刺激了。」也有網友說：「《李屍朝鮮》活屍出籠，就像《屍速列車》場景搬至16世紀，加上朝鮮王朝風雲變色的權力鬥爭，讓吃人的恐怖再升級到人性的可怕。」

由《失控隧道》導演金成勳與《信號》的韓國人氣劇作家金恩熙聯手合作的《李屍朝鮮》，集結金牌卡司朱智勛、柳承龍、裴斗娜領銜主演，故事設定在16世紀朝鮮王朝，劇組精心打造1:1仿古建築實景，大至華麗宮廷、鄉野村落，小至陰森地窖，詭譎的古風場景讓恐怖活屍的驚悚感大幅提升。上百名活屍從四面八方湧現，甚至還能堆疊往上攀爬將躲在高處的村民生吞活吃，而裴斗娜崩潰大喊：「人為甚麼要吃人？」更讓所有影迷毛骨悚然，也為《李屍朝鮮》帶出驚悚懸念。

《李屍朝鮮》故事敘述已故國王死而復生，國內出現了一股前所未見的邪惡力量。一個古代的朝鮮王國因貪腐和飢荒而衰落，同時國王逝世的傳聞和奇怪的瘟疫開始流傳，染上瘟疫的人不會死去，卻依賴吃人肉維持生命。陰謀論者指責皇太子是始作俑者，皇太子於是展開調查。《李屍朝鮮》1月25日將在Netflix平台播映。

(時報周刊)