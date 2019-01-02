高麗菜價年後恐再崩盤 農友：已盡量少種

往年高麗菜容易在農曆年後價格崩跌。（資料照，農委會提供）

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往年農曆年後，高麗菜常因氣候回暖、生產量提升，且需求減少，導致供過於求，菜價因此崩跌；去年12月中旬高麗菜種植面積約177公頃，接近預警值180公頃，這批高麗菜將於2月下旬採收，恐再出現盛產情況。農友皆表示，鑒於11月菜價崩盤的教訓，年後採收這批已盡量少種，政府預警參考價值不大，農民只能靠自己。

依據農糧署大宗蔬菜供苗預警系統，去年12月中旬高麗菜供苗換算種植面積約177公頃，這批高麗菜將於2月下旬採收，預警系統提醒，因過年後氣溫逐漸回暖、日照延長，高麗菜生長加速且單位面積產量提高，加上年後市場需求低，常有產銷壓力，請農民預先評估種植風險。

農糧署副署長蘇茂祥表示，去年10月下旬因價格不佳，農民減少種植，使得近期產量沒有過剩問題，高麗菜價已逐漸回穩；但因去年底高麗菜價還不算高，應不至於吸引農民搶種，12下旬統計這兩天出來，只要不超過預警值180公頃，年後就不會出現超產問題。

日前有農民認為農委會大宗蔬菜預警系統失靈，無法在農民向苗場訂苗前預先警告。蘇茂祥也說，農委會的數據來自供苗場，需要實際售出苗數才能推算種植面積，預警實務上無法再提前，建議農民一塊地不要一次種滿，而是分批種植，再參考預警系統分批減種，就能達到預警效果，減少損失。

雲林縣元長鄉的高麗菜農葉先生表示，最近一批高麗菜是在12月底定苗，因11月初高麗菜崩盤的教訓，以及深怕年後菜價又跌，原本7甲的高麗菜只敢種到4、5甲；他說，政府的預警系統無法預先在訂苗時提供資訊，農民一般還是會看市場反應、天候及蟲害狀況，決定下一批的種植量。

雲林縣土庫鎮高麗菜農張振恭也說，年後菜價不好，他多年種植都會避開年後採收，他認為，政府預警系統無效，重點還是在於供苗沒有管制，超種就無法避免。

(中時 )

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