玉井工商學子下廚做年菜 供弱勢長者圍爐

2019年01月02日 22:13 中時 李其樺

玉井工商餐飲系學生為長者做健康檢查。（李其樺攝）

玉井工商今年攜手華山基金會，2日上午在校內舉辦年終感恩餐宴，讓偏鄉弱勢長者圍爐，感受溫馨團圓氣氛。（李其樺攝）

玉井工商今年攜手華山基金會，2日上午在校內舉辦年終感恩餐宴，由學生下廚親手料理年菜給家長和25位在地長者享用，讓偏鄉弱勢長者圍爐，感受溫馨團圓氣氛。

玉井工商校長陳培德指出，今年學校參加國教署家庭教育計畫，首次與華山基金會攜手合作舉辦感恩餐宴，由餐飲系學生烹調年菜給弱勢長者和家長享用，除了學習感恩回饋，也能讓學子們發揮專長。

陳培德表示，餐飲學生從研究菜單到試做、試吃，謹慎考量長輩的用餐習慣、去油避辣，並發揮巧思將華山基金會於過年年前送給長輩的年菜乾貨，如肉鬆、香腸、麵條等入菜，打造12道豐盛美味的年菜，讓弱勢長者體驗過年圍爐的溫馨氣氛。

陳培德說，即日起玉井工商也將發起「愛老人愛團圓」年菜募集公益活動，邀請每位學生將一日飲料費用捐出，化作偏鄉老人愛心年菜，讓愛更加擴大與循環。

華山基金會玉井站表示，為讓孤苦長輩於農曆年闔家歡喜團圓之際，不擔憂餐食，擁有一份溫暖的幸福年菜，每份600元含三年菜、四年禮、一元宵、一年禮，邀請民眾響應募捐愛心年菜。

(中時 )