楊謹華皮膚幼綿綿 宋芸樺大讚嘆：喊不出一聲媽

2019年01月02日 22:23 中時 林淑娟

楊謹華。（福斯提供）

宋芸樺與導演孫啟明。（福斯提供）

福斯媒體集團以電影規格打造台灣原創影集《愛的廣義相對論》（原《緣分・黑天鵝》），推出四部原創故事，繼由莊凱勛、劉品言攜手演出的《最後一戰》後，《明晚・空中見》2日開鏡，楊謹華與宋芸樺飾演相依為命的母女，展開一段跨越時空的親情救援。宋芸樺是第一次與楊謹華合作，心情格外期待興奮，但一見到楊謹華本人，看到對方Q彈細緻的皮膚，她很不好意思地說：「喊不出一聲媽。」

宋芸樺看過不少楊謹華的作品，笑稱過去是從戲劇上認識楊謹華，螢幕上總是很幹練獨立的女強人印象，讓她非常欣賞，這次終於能認識本人，覺得楊謹華私下相處很溫暖、溫柔。但一想到兩人演的是母女，宋芸樺開始不好意思了起來，覺得對方這麼年輕，自己這個孩子是否太大了，她哭笑不得說：「定裝的時候碰到，看到她超好的皮膚，根本喊不出一聲媽。」將與楊謹華演出跨越時空的母女，很期待能夠對到戲，希望能像超強磁場蹦出精彩火花。

楊謹華提及與宋芸樺的合作，她表示：「芸樺是一個很認真的演員，在讀本也都有提出想法大家能一起討論。這次演母女，我們都已經都進入角色，已經把她當自己的女兒了，覺得芸樺也進入了角色，很有劇中外表看起來柔順，但內心很有自己想法的感覺，很期待這次跟芸樺的合作。」對於宋芸樺喊媽媽卡卡的，楊謹華笑說，那之後每次見面要多喊幾次，「會越來越習慣的，哈哈。」

《明晚・空中見》講述用愛穿越時空的故事，透過一通廣播電台的觀眾Call in，主持人發現打電話進來的聽眾竟然是已過世一年多的母親，聲音來源的母親才28歲，而主持人自己都還沒出生！導演孫啟明談起創作，他表示，人生中有很多因為誤解而產生的遺憾，如果可以，他希望能用戲劇去探究，關於人的情感以及自我的追尋。對於女兒的角色，導演很感謝宋芸樺看了劇本後在第一時間就答應演出，反而對於必須從28歲演到56歲的媽媽一角傷透腦筋，直到楊謹華點頭同意，製作團隊心中那個搖擺在愛情和家庭中的女子形象，終於完全吻合！

楊謹華在《明晚・空中見》所飾演的宜君，個性溫柔浪漫，在高中擔任國文老師，與大學班對奉子成婚後，受不了對方暴力行為而離婚，獨自扶養女兒維娜，卻因管教嚴格，女兒也離開自己，抑鬱走上輕生一途。宋芸樺飾演的女兒維娜，是個廣播電台的主持人，因為無法接受母親總是控制她和異性的接觸，上了大學便搬出家住，造成母女兩人關係越來越遠，也對母親所患的憂鬱症所知甚少，為了工作忽略了母親最後的來電，沒想到卻造成母親跳樓自殺的悲劇。

宋芸樺當初一看到劇本就深受感動，對於用愛跨越時空彌補遺憾的故事著迷，立刻答應演出，「我很喜歡這劇本的故事，探討的是母女之間的關係，還有理解跟包容。」為了熟悉廣播電台主持人的工作，她不僅到電台實習，更隨時打開廣播聽著，「有時候聽到聽眾Call in時間，也會覺得，會不會有人也剛好接到來是不同時空的對話？」

福斯《愛的廣義相對論》，第一個故事《最後一戰》講述卸下拳擊手成為計程車司機保護著心愛女子的鐵漢柔情故事，第二個故事《明晚・空中見》則開啟因超級月亮產生超時空連結的親情對話，將分為上下兩集，是影集中片長最長的作品。福斯傳媒集團高級副總裁嚴嘉念（Cora）對於這次原創影集有高度信心，她認為Good content is king（好的內容才是王道），以具有厚度的原創故事，賦予及延長IP的生命，也期盼《愛的廣義相對論》劇集能同時具有觀眾喜愛的劇本、質感的拍攝以及商業市場的需求性，讓多元作品受到各種不同觀眾群的喜好，這也是福斯原創願意投資好作品、用好製作來創造品牌延展性的初衷。

(中時 )