白冰冰遭丁允恭酸「摧毀質感」 五月天代言高雄價碼公開

五月天代言高雄效果卓越。(本報系資料照)

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中時電子報
王鴻薇：最好大家找金城武當代言人。(影片自1:04:48開始)

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰擔任１月份觀光大使，她不僅沒收半分酬勞，還自掏腰包花錢拍MV，未料行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭卻遭臉書酸「摧毀持城市質感」。市議員王鴻薇今晚在中天《新聞深喉嚨》直言身為一個金城武忠實粉絲，覺得大家最好都找金城武來當代言人，「但是那個質感就是好幾千萬，好有感！」而時任高雄新聞局長賴瑞隆2011年發言也被翻出，他當時透露五月天代言一年費用為800萬台幣。

王鴻薇在節目中痛批民進黨第一個該開除的就是丁允恭，稱發言人的工作就是形象包裝，「民進黨都已經大敗成這樣、賴清德都已經請辭，像你們這種人不該自己摸摸鼻子趕快走人，第一個該開除就是丁允恭！還行銷什麼，你行銷誰啊？」

王鴻薇表示身為金城武忠實粉絲，覺得最好大家都找金城武來當發言人，但是那個質感就是好幾千萬，會讓人真的「好有感」；她認為五月天代言很好，也很有質感，但是在價格上也讓你感覺很有感，認為做一個城市觀光行銷，要考慮效果與成本，「對於韓國瑜來講，現在本來就是百廢待舉、然後希望都能夠撙節開支。」

「請問你丁允恭有什麼意見，不然你就讓中央、行政院每年撥800萬給他嘛。」王鴻薇說如果每年撥800萬給他當代言人，這樣她就沒意見，丁允恭你愛找誰就就找誰。

另外，民進黨立委蔡易餘也在另一政論節目上表示丁允恭這一席談話並不恰當，會讓外界以為是中央在卡韓國瑜，但根本就沒這回事。

賴瑞隆當時透露高市府於2011年7月與五月天簽約，以約800萬元代價擔任高雄市全球代言人一年，表示五月天代言高雄近一年來，創造商機無法用金錢衡量，要再遴選新的城市代言人，效果恐難超越五月天。

(中時電子報)

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