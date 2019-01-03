來台學語言愛上屏東 帶來東京道地拉麵展店

2019年01月03日 07:15 中時 林和生

選擇屏東定居的松田隼人，將正統日式拉麵帶來與國境之南的饕客分享。（林和生攝）

來台學習中文的日人松田隼人，愛上國境之南的熱情與風土民情，選擇在屏東定居，並創業開起一家日式拉麵店，利用來自日本的好味道，與饕客分享家鄉美食。

一走進店裡頭，便能感受濃濃日式風格，等待店員將拉麵端上桌，濃郁湯頭、加上炙燒過的叉燒，一口拉麵、一口湯接連往嘴裡送，口齒留下滿滿香氣，還有半熟糖心蛋與筍干，讓已經滿足的口腹之慾再添幸福感。

松田隼人說，2013年夏天受台灣友人之邀，來到屏東大學學習中文，畢業後擔心語言不常使用容易忘記，且不知不覺已經愛上這南國步調，於是決定留下來；而愛吃拉麵的他，特地回到日本拉麵學校進修，將正統日本味帶來台灣，生活同時創業。

店內拉麵特地選用日本製麵公司出產，另外湯頭利用豬骨、雞骨搭配熬煮，其他包括筍干、叉燒肉及糖心蛋，全都自己手作，就連醬汁也是親手調配，只為了確保原汁原味。

松田隼人印象深刻的說，試賣首日，就有一名日本人帶著台籍妻子與小孩入店品嘗，吃完後不斷比出大拇指稱讚，直言這就是正統的日本拉麵。隨著口耳相傳生意蒸蒸日上，曾有饕客排隊1小時仍堅持品嘗這美味，他笑著說，只要看到對方將碗裡的麵湯一掃而空，對業者來說就是最大的鼓勵。

店名：目黑拉麵

地址：屏東市民和路21號

營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00（周三公休）

訂購電話：（08）7238008

價格：招牌鹽豚骨拉麵150元

(中時 )