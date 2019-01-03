高超音速飛彈＋雷射武器 陸官媒全球大促銷

CM-401反艦彈道飛彈的資料照。（網路）

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中時電子報
LW-30的雷射防禦武器系統

北京積極發展先進軍武，國營防務集團正設法將最新型的雷射武器推向國際軍火市場，而官媒則設法助他們一臂之力。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，《人民日報》和其他大陸主要官媒說，中國軍火庫因許多新型雷射武器而增色，而它們都將在國際武器市場上享有「光明的未來」。

中國軍事分析家認為，這些武器能有效遏制戰術偵察，防止恐攻，並能輕易部署在如南海島礁等地。

中國航太科工集團公司（CASIC）已發展出名為LW-30的雷射防禦武器系統，可以利用高能雷射光束摧毀從無人機，導引炸彈到迫彈等各式目標。而航太科工是中國最大的飛彈製造商，除了雷射武器外，也將CM-401超音速反艦彈道飛彈推向市場。

航太科工說，CM-401最大飛行速度可達6馬赫，飛行過程中採臨近太空彈道，全程高超音速機動飛行，可快速精確打擊大中型船艦，編隊與港口目標。

另一方面，地面武器製造大廠中國兵器裝備集團公司（CSIGC）大力促銷的，則是掃雷雷射槍。兵裝集團稱它為「輕型車載鐳射掃雷排爆系統」，據說它採用CS／VP－3型4X4防地雷反伏擊車為底盤，機動性能優越。在車體前部頂部，裝有類似遙控武器站的鐳射武器發射裝置。

這發射裝置可以精確瞄準路邊炸彈，地雷與簡易爆炸裝置，遠距透過大功率鐳射長時間照射，以高溫破壞地雷或爆裂物，讓目標提前爆炸或失去功能。這樣一來，就能避免人員近距離處理爆裂物導致不可避免的傷亡。

北京砸下龐大資金研發雷射武器，據官媒說，LW-30將會十分暢銷。無論如何，美中戰略較勁，將促使北京加速發展從電磁砲技術，雷射武器到高超音速武器等各式新型武器，並可能在地緣政治緊張變本加厲的情況下，迅速擴大它的軍事影響力與軍武市占率。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：State-owned media is pitching China's latest hypersonic missiles and laser weapons to the global arms market

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