男子呼吸困難送醫 醫生發現他的肺變鹅卵石

患者的肺部CT片，能清晰地看到，患者的肺部就像鵝卵石一樣。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
/綜合報導
醫生從他的肺裡洗出來7000多毫升牛奶狀的液體。(翻攝自看看新聞)

一名50多歲的王姓男子最近因為呼吸困難嚴重咳嗽，被送到大連醫科大學附屬第一醫院救治。醫生發現他的肺就像鵝卵石一樣，並從他的肺裡洗出來7000多毫升牛奶狀的液體。

王男兩年來咳嗽得厲害，近三個月更嚴重，只要一活動就上氣不接下氣。他送醫院後，很快就住進了呼吸科重症監護室。

醫院呼吸檢查科主任張林說：「患者氧分壓都低於正常，正常八九十的氧分壓，他的氧分壓才五十多，已經呼吸衰竭了。」

患者的肺部CT片，能清晰地看到，患者的肺部就像鵝卵石一樣。再通過病理檢測後，王大叔被確診得上了肺泡蛋白沉積症，一種罕見疾病，病因不明、發病機制也不清楚。

醫師說：「富磷脂的蛋白沉積在肺泡內，它代謝不出去，沉積在肺泡內，這樣的話，氣體進不來，患者就會逐漸出現呼吸困難，這個症狀起病非常隱匿，而且沒有什麼特徵性。」

肺泡蛋白沉積症的發病率非常低，十萬人中不到一個，患者主要以30到五50歲的男性患者為主，對這種罕見病，全肺灌洗，是唯一有效的治療方式。

呼吸檢查科主任張林表示：「這個患者我們給他灌了三個半小時，進去能有八千毫升，出來能有七千毫升左右，牛奶一樣，它還沉積，你晃完了特別混，沉積到底下都是白色沉渣。」

所幸經過灌洗之後，王男的情況明顯得到了緩解，目前已經出院。

(中時電子報)

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