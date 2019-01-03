共軍列裝15式輕坦克 優先部署西藏高原中印邊界

中共新列裝15式輕坦克。（圖／新浪軍事）

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中時電子報

中共國防部發言人吳謙上周在記者會上證實15式輕型坦克已列裝部隊，這項傳聞已久的新式坦克，是繼中共陸軍99A型主戰坦克後的重點裝備。媒體報導指出，這批新列裝的輕坦克將部署在位於中國南方的75集團軍，因此外界分析認為，這種機動力強的多功能輕型坦克，將優先部署在西南方的高原地區，尤其是近幾年來頻頻發生衝突的中印邊界地帶。

據《多維新聞》報導，中共解放軍15式輕型坦克照片首次亮相，是在大陸國家博物館舉行的「偉大的變革—慶祝改革開放40週年大型展覽」上，隨即引起外界關注。不久後軍方又在媒體上公佈了75集團軍試裝15式坦克並進行旅對抗演習的視頻，並稱15式坦克是從機械化轉向訊息化的標誌。

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從已發布的訊息顯示，15式坦克全重約在32噸-35噸左右，發動機功率為1000匹馬力，比它預定取代的的62式坦克提高一倍。主炮為105mm，能夠發射新一代尾翼穩定脫殼穿甲彈和導彈，也比前一型62式的85mm主炮大了許多。大陸軍事專家宋忠平對陸媒表示，62式坦克已相當落後，新的15式坦克防護能力和機動性都有大幅增強，包括新式爆炸式反應裝甲，較強的馬力讓該型坦克「擁有強大的高原和叢林機動能力」。15式坦克還採用液壓氣動懸吊系統，類似於日本10型坦克，可以動態調整離地間隙，在不平坦地形上的機動性與速度極為優異。

早先共軍坦克數量高達7000輛以上，數量雖多，卻大部份都是1950年代前蘇聯製的T系列坦克（如 T-54），後來共軍積極開發新型坦克，最終推出了99式主戰坦克。99式與後續升級型99A體積較大，重量高達58噸，在高原與森林部署時機動力不夠，因此才有輕型坦克的研發。

目前令外界關切的是15式輕坦克的部署位置，前述進行15式坦克旅對抗演習的是共軍75集團軍屬南部戰區，軍部駐地在雲南省昆明市。前兩年西藏地區與中印邊境衝突時，15式坦克的相關訊息立即成為大陸的頭條新聞，共軍對它的期待可見一斑。這次首批15式坦克部署於南方戰區，顯見15式輕坦克將在西藏高原與中印邊界衝突中肩負重責大任。

(中時電子報)

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