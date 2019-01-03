過年大掃除倒數！日本調查：這3個地方最難清

日本清潔專家DUSKIN推出官網滿額贈活動，自日本引進品牌代言狗狗肖像的多功能吸水收納袋及夾鏈袋。圖／業者提供

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DUSKEN多功能吸水收納袋。圖／業者提供
DUSKEN夾鏈袋。圖／業者提供

農曆過年倒數計時，根據日本清潔專家DUSKIN大掃除意向調查，民眾前3個最希望打掃的地點，分別是廚房「抽油煙機」、「窗戶、紗門」跟「浴室」，各自都有陳年的頑強污垢、水垢，或是埋藏在磁磚細縫、浴室角落的黴菌，堪稱家庭主婦最頭痛的地方！

對此，日本清潔專家DUSKIN提出對策。針對排名第一的廚房「抽油煙機」，業者說，一般民眾每到年底大掃除時才想到清洗，已是難清除的頑強油垢，因此推薦DUSKIN廚房油污清潔劑，只要輕輕一噴，讓泡沫蓋住油污數分鐘後，就能輕鬆去污，還有淡淡柑橘香。

針對排名第二的「窗戶、紗門」。DUSKIN說，由於窗戶及紗門的汙垢多為陳年手垢、水垢及灰塵，建議可使用DUSKIN玻璃清潔劑及除塵抹布，前者能迅速分解手垢及水垢，再加上揮發性快，讓玻璃快速乾淨光亮；至於紗門上灰塵就靠DUSKIN除塵抹布，抹布上有DUSKIN獨家吸著劑，可快速灰吸附塵，紗門上的油污則用廚房油污清潔劑就可去除！

此外，排名第三的「浴室」，DUSKIN說，浴室最惱人的就是黴菌，尤其是在磁磚細縫及浴室角落，建議可使用DUSKIN人氣商品除黴劑，沒有刺鼻味，輕輕一噴再靜置數分鐘後，就可以輕鬆除黴。

來自日本的清潔專家DUSKIN上月中，在全台7-ELEVEN推出「掃除大作戰」買一送一主題活動，截至目前，已帶動7-ELEVEN日用品結構銷售成長11％，其中，銷售前3名分別是：抗菌菜瓜布、魔術抹布、立可擦。此外，在虛擬通路推出的「2019限定版清潔隨手箱」，銷售更已達5成。

為搶攻倒數計時的大掃除商機，DUSKIN表示，即日起加碼為購物官網會員推出滿額贈活動，自日本引進品牌代言狗狗DUSKEN肖像的多功能吸水收納袋及夾鏈袋（共4款設計，每款3入，共12入），消費者只要購物滿1200元（內含一組清潔隨手箱）即可免費獲得，數量有限送完為止。DUSKIN預估，在此話題贈品促動下，預計將帶動一波買氣。

DUSKIN並指出，日本DUSKIN有超過100種清潔用品，可滿足消費者不同需求，且購買方式相當方便，除了可以到全台小七買到需要的品項，還可以在DUSKIN購物官網或各大購物平台一次購足，輕鬆打掃、快樂過年。

(工商 )

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