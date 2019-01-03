酸白冰冰摧毀質感 綠委上節目這樣警告丁允恭…

白冰冰。(本報系資料照)

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中時電子報
蔡易餘批丁允恭。(影片自1:41:21開始)

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰擔任１月份觀光大使，她不僅沒收半分酬勞，還自掏腰包花錢拍MV，未料行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭卻遭臉書酸「摧毀城市質感」。民進黨立委蔡易餘昨晚上政論節目談論此事，就隔空向丁允恭喊話：「你不要忘了，因為我們已經丟掉高雄市的執政了，現在既然是別人執政，我們不應該去講這些話。」

綠委蔡易餘上節目被問起白冰冰代言這件事，會不會引發中央卡「韓」的疑慮，他強調這件事並不是說中央要卡韓國瑜，因為要找誰代言，中央也無法卡，「純粹是丁允恭因為他以前在高雄市府，他當過文化局長，他也當過市府的發言人，所以他在市府很長的一段時間，他可能覺得過去我所做的，有累績一段我的成果，那我不希望有人去改變。」

蔡易餘話鋒一轉，開始警告丁允恭，「但是我覺得丁允恭你不要忘了，因為我們已經丟掉高雄市的執政了，現在既然是別人執政，我們不應該去講這些話。那尤其丁允恭因為他現在又是副發言人，如果他現在沒有一官半職，他覺得他要去批評說我覺得我以前做的比較好，韓國瑜現在做得比我以前還要差，還可以去講。」

蔡易餘抱怨：「可是他現在是行政院副發言人，他的這一席話就變成我們中央在卡韓國瑜可是事實上沒這樣的事嘛！」直言丁允恭在副發言人的職位，去做這樣一個評論，這一點很不恰當。

(中時電子報)

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