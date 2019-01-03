迎新春！小七首推「幸運貨架」 來超商找lucky

2019年01月03日 02:08 工商 劉馥瑜

7-ELEVEN今年再推「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，分為199元及299元兩種，數量有限、售完為止。圖／業者提供

才剛跨完年，小七就充滿濃濃春節氣氛！7-ELEVEN宣布，即日起推出「有7贏新年」活動，在開年第一檔引進新春包裝商品，並首次集結近40種巧克力、餅乾、玩具、啤酒等商品組合成「幸運貨架」，讓消費者除了能在7-ELEVEN找到日常小確幸，還能用有滿滿的「LUCKY 7」大幸運，還有限量Hello Kitty金豬年開運福袋，讓民眾過年試試手氣！

7-ELEVEN表示，為了讓民眾新年開工有好運，特別與各大零食品牌獨家聯手推出許，多新奇有趣的lucky 7系列分享包，例如「胖老爹雞腿造型洋芋球-好運桶」，仿胖老爹的炸雞桶設計，內附「7」倍的好運調味粉，彷彿就像在吃真的炸雞；另外「77巧菲斯新年組合包」及「77乳加新年組合包」，兩者皆特別設計組合包裝，附有7條的巧菲斯及乳加，更添幸運喜氣。

另外，「新貴派(花生)麻將包」更以麻將為主題，包裝還特別使用7筒、7萬、7條，吃起來更有趣；連日本知名品牌卡辣姆久，也特別推出「卡辣姆久洋芋片7倍辣口味」；老牌零食真魷味也翻轉童年的回憶，推出「真魷味紅燒口味-7倍大」，比一般真魷味尺寸大7倍，視覺感爆發，勢必將引起新話題！7-ELEVEN表示，即日起至2月12日止，上述指定商品任選第2件6折。

除了幸運系列，2019年適逢金豬年，7-ELEVEN也集結卡通界各大知名的小豬肖像，例如經典人物粉紅豬小妹的「佩佩金豬存錢筒」及「Ocean Bomb綿綿軟糖/綜合風味軟糖」；還有小熊維尼中最常出現的粉紅皮傑豬，推出的「豬事大吉小豬造型盒優酪果凍」內含優酪草莓果凍，外盒還能當作收納盒使用；還有迪士尼系列的新年限定商品「迪士尼迷你給糖機食玩」，共有米奇、火腿豬、粉紅小豬及鋼鐵人4種造型，輕輕一壓就滾出糖果。

此外，過年也要試試手氣，7-ELEVEN表示，去年首度推出Hello Kitty福袋，限量15萬份，開賣第一天，半小時內即刻秒殺！看好福袋商機，7-ELEVEN今年再推出全新「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，將於1月9日下午3點開放限量預購，有199元、299元兩種福袋。

據業者介紹，今年新推出的299元福袋，外裝袋是Hello Kitty後背束口袋，還有花仙子香氛袋、金色Hello Kitty紅包袋、UBER兩趟100元折價券等299元限定的贈品與優惠券，加上糖果、餅乾、飲料、Hello Kitty造型萬用包、CITY CAFE、IKEA與SUBWAY…等知名品牌優惠券，每包福袋價值超過千元。

(工商 )