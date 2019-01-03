東森購物看好年菜商機，網羅名店50家，目標成長20％突破2億業績

2019年01月03日 03:34 工商 張佩芬

台北喜來登米其林二星極品御饗年菜，鴻喜原鮑干貝盅、麻油雞飯、紅麴嫩子排、清燉牛腩、香滷杏鮑菇和酒香醉雞共六道，加碼贈送價值千元的廣式鴛鴦腸，市價16

根據經濟部統計，台灣冷凍料理包市場一年超過400億，其中推估年菜有40億的商機。東森購物今年推出各式年菜，品項超過千種，熱銷單品如佛跳牆、湯品、醉蝦和東坡肉等，套餐則區分大家庭、小家庭的份量，有多種口味及不同菜色組合可選擇，並網羅台灣名店品牌達50家，主打990元到3,990元間價格帶的年菜組合，打造全方位的年菜平台，搶攻商機，預計今年年菜業績將成長20％，可望突破2億。

除夕團圓年夜飯，主婦們要張羅各式食材，加上繁複的料理程序，真夠折磨人的，其實只要聰明挑選年菜，就能達到事半功倍的效果。搶攻年菜商機，東森購物每年推出各式年菜，熱銷單品如佛跳牆、湯品、醉蝦和東坡肉等，其中佛跳牆連續三年居冠，佛跳牆幾乎是年菜必備的菜色，烏魚子也是消費者採買年菜的重點單品，每年買氣都很旺。

觀察套餐組合的銷售件數也逐年增加，顯示一次購足，較單品分別採買更能吸引會員目光，因此東森購物今年推出各式年菜套餐，種類多樣，區分大家庭、小家庭適合的組合，為提供給消費豐富的年菜選擇，東森購物網同步與眾多台灣美食名店攜手合作，包括：大嬸婆食品、台北濱江、正一排骨、快樂大廚、亞緻餐飲、呷七碗、易牙居、珍苑、紅豆食府、娘家、海霸王、逸湘齋、鄧師傅、鬍鬚張、寶來發、阿一傳人等近50家，推出價格從數百元至數千元，口味多元、搭配豐富的年菜組合，價格從990到8,888應有盡有，適合全方位不同需求的消費族群需求，預計今年年菜整體業績將成長20%。

東森購物網羅台灣高檔飯店推獨家年菜，與榮獲2018年台北米其林指南-二星餐飲團隊合作，推出近五折優惠的年菜組合，「台北喜來登米其林二星極品御饗年菜」，由台北喜來登大飯店中餐行政主廚阿青師，帶領請客樓米其林二星餐飲團隊製作，有別於中央廚房料理模式，由飯店現做，再急速冷凍後由低溫宅配，保留食材原味。

東森購物網開放訂購圍爐年菜享優惠，即日起上網預購至2019年1月21日止，最低5.2折起，主打商品大嬸婆金豬大吉年菜7件組，買就送金廚特調毛豆，共8道菜，東森價1,880元，活動價只要990元，此項套餐榮獲蘋果日報副刊電商年菜評比套餐類亞軍，被美食家連愛卿、黃景龍、陶禮君評審，評鑑為油飯香、品項多、CP值高。

目前各式年菜己上架限量搶購，菜色豐富選擇多樣，搭配信用卡最高10％回饋，全家超商取貨消費滿$2,000登記送$200枚東森幣，萊爾富超商取貨消費不限金額登記送$50萊爾富購物金，共送出20,000份；還可享受消費回饋5％東森幣，活動期間108/1/2-1/31止，只要活動期間於東森購物網消費，並登記完成，就加碼回饋5%東森幣。主婦們今年就別在廚房忙到暈頭向，聰明選年菜，簡單輕鬆上菜，方便又美味。

(工商 )