婚禮請來人氣樂團獻唱 唱完長跑8年尪跟主唱跑了

2019年01月03日 02:37 中時電子報 林毅

J女當小三卻完全沒有愧疚感，反嗆元配可憐之人必有可恨之處 (圖／翻攝自爆料公社)

樂團團長緊急公告暫停J女所有活動 (圖／翻攝自樂團臉書)

真的是綠光罩頂！一生一次的甜蜜婚禮找來南部知名婚禮樂團主持獻唱，沒想到婚禮結束後老公竟然煞到女主唱，背棄老婆與出生四個月大的孩子夜夜偷歡，事件爆發後讓網友憤怒肉搜樂團女主唱。

女網友透過友人在臉書「爆料公社」PO文，表示自己與老公長跑8年，過程中一直對她很好，於是就答應求婚，並在婚禮找來南部知名的婚禮樂團主持婚禮、獻唱。在婚禮上發現樂團主唱「J小姐」與丈夫朋友是舊識，很快就熱絡起來，有聚會場合也會找J小姐一起同歡，卻沒想到這是毀滅婚姻的開端。

女網友說前年中她生產後，因新家尚未整修完畢，因此到婆家坐月子，自此開始丈夫越來越晚歸，也沒怎麼理會她們，卻會在臉書上非常熱情主動回覆J小姐的PO文，甚至互相稱呼對方「鼻」(寶貝之意)。儘管有找J小姐談判，對方也答應不再介入兩人，但之後丈夫完全變了個人，不僅不讓母子倆回去已經整修完畢的新家，女網友不從，堅持搬回去後，丈夫竟然直接拿出離婚申請單要求簽字，之後每晚更是都半夜才回家，完全不管母子死活。直到某一晚女網友出門買食物時，撞見丈夫與J小姐不但一同從餐廳出來，竟然還在牽車時吻別，讓她簡直不敢置信，回家查電腦才發現兩人早已偷情多時，電腦一堆接吻自拍照，讓她徹底崩潰。

女網友表示最扯的是，事後更發現明明是小三的J小姐完全沒有半點愧疚，竟然還在臉書PO文罵她「可憐之人必有可恨之處」、「歹戲拖棚」，要她不要自怨自艾，繼續打悲情牌只會很可笑，更選在孩子生日那天，與她的丈夫同遊泰國爽玩，毫不避諱。

事件爆發後，網友隨即灌爆樂團粉絲頁面，並且肉搜出J女個資，樂團老闆眼見網友憤怒已經擋不住，在隔天宣布將會調查此事，表示自己一樣無法容忍破壞別人家庭之人，在事情明朗前暫停J女所有活動，但依舊止不住網友怒火，不僅持續蓋樓，就連過往上傳到YouTube的影片也都一一被灌爆。

女網友說，事情結局是她已經打贏官司，拿到撫養權，也拿到應有的賠償金，希望2019能夠重新開始，忘掉這段無可抹滅的傷痛。

(中時電子報)