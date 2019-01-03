影》韓國瑜接受ICRT專訪 全撂英文談市政聊開了！

2019年01月03日 02:36 中時電子報 林郁庭

接受ICRT專訪全英文。（影/中天新聞YouTube）

選前提出雙語政策的高雄市長韓國瑜，2日時開完市政會議，他利用10分鐘時間接受ICRT英語廣播電臺專訪預錄內容，全英文與主持人對答，韓市長本有備而來寫好滿滿一張資料的英文稿，後來卻因為越聊越起勁，索性就把稿往旁邊一放，改用輕鬆詼諧的聊天方式回答。

ICRT南區特派記者Eryk Smith問韓國瑜，有關國際招商和雙語城市的政策問題，「在選舉之前，你有提到如何刺激外國人多來高雄觀光，或是來高雄投資」，如何讓高雄成為更現代化和經濟化的城市？韓國瑜解釋，如何把他在選舉時他提出的口號，「東西賣出去 人進的來」，實際去做出來。進一步被問到如何吸引外國人？這時韓國瑜收起講稿，改用聊天的方式回答，以鯊魚在海裡嗅到血腥味很靈敏做為比喻，只要商人能找到任何在高雄經商的機會、嗅到商機就會進駐高雄。

另外，韓國瑜回答雙語教育政策，表示將分成四個階段，一步一步將高雄市建構為雙語城市。首先第一步是，學校聘用英語老師，每位老師在2-3所學校間輪調，以節省學校聘用英語老師之預算。結束ICRT的專訪後，韓國瑜謙虛地對採訪笑說，「講起來還是坑坑巴巴的，很不流暢」。接著行程滿檔，韓國瑜也接受鳳凰衛視主持人吳小莉的專訪。

(中時電子報)