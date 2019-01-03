台灣欒樹下竟有「紅衫軍」？吸食樹液的牠是啥？

紅姬緣椿象又名紅椿象或臭屁蟲，體色為紅褐色，成蟲背部小盾板周邊有黑色的V字型斑紋，觸角及腳呈黑色。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
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每到秋冬，台灣欒樹開始落葉掉果，此時常常可以在樹上看到一團團紅色聚集的紅姬緣椿象，新北市政府景觀處表示，紅姬緣椿象只會吸食樹液，對人體無害，民眾無須害怕。

紅姬緣椿象又名紅椿象或臭屁蟲，體色為紅褐色，成蟲背部小盾板周邊有黑色的V字型斑紋，觸角及腳呈黑色，民眾容易誤以為它是外來種害蟲荔枝椿象，荔枝椿象若蟲體色為橙紅色，有灰色外框如長方型的撲克牌，兩者外觀還是有所差異，建議先觀察勿驚慌。

另紅姬緣椿象春天及秋天兩季多生活於草叢及樹叢環境，如台灣欒樹的樹幹、枝葉及花果中，冬天則多在地面環境，如台灣欒樹落果堆中，彼此聚集在一起，利用呼吸新陳代謝所散發的熱能互相取暖，其生命週期僅約3週，大量群聚的現象將會快速結束。

每當冬天來臨，台灣欒樹的花、葉及果實將會全部掉光，吸引紅姬緣椿象聚集，吸食落果及樹汁，民眾見到群聚的紅姬緣椿象難免心生恐懼，甚至停在台灣欒樹下的車輛還會沾上一點一點的不明物體，這正是紅姬緣椿象遇到驚擾時所分泌具有揮發性的液體，目的是來抵禦敵人，雖有臭味，但不會使人受傷，另紅姬緣椿象刺吸過的台灣欒樹種子發芽率會提高，故兩者間是互利共生的關係。

景觀處處長林芳良表示，紅姬緣椿象不僅對人體無害，同時也不會傷害樹木，民眾不必擔心害怕，基於生態平衡及人體健康，不建議用噴藥方式撲殺，並且呼籲民眾若發現有紅姬緣椿象的蹤跡，如家中或車輛上發現牠們，建議掃掉就好，無需使用藥物。

(中時電子報)

紅姬緣椿象聚集，吸食落果及樹汁。（新北市景觀處提供）

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