年賣5000萬杯 路易莎黃銘賢30萬借錢開店

路易莎老闆黃銘賢白手起家，從6坪大的小店鋪，一路到現在全台將近400家連鎖直營加盟店。（盧禕祺攝）

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黃銘賢表示，開咖啡廳就要供應充足的插座和網路，不怕客人久坐，穩客率才高。（盧禕祺攝）
路易莎小農雪點咖啡，透過與在地小農合作供乳，創造雙贏策略。（盧禕祺攝）

台灣黑金商機年達700億元，不但超商業者陸續角逐，國內外咖啡品牌也快速擴張。本土業者表示，台灣每人平均年喝122杯咖啡，還遠低於日本400杯、韓國380杯的量，至少還有1倍以上的成長空間。不過業者也分析，台灣因擁有豐富茶文化底蘊，對於咖啡的創意與味蕾非常敏銳，「拿光世界咖啡冠軍的就是台灣人！」

近年快速竄起的台灣本土路易莎咖啡，年底來到420家里程碑，直逼星巴克的450家門市，也即將落腳海外市場泰國、印尼等。以約星巴克的一半價格，兼顧裝潢質感與咖啡品質，在台灣年賣出5000萬杯。如此傲人的成績，40歲的黃銘賢很是自信，「我認為全世界最好喝的咖啡就是路易莎！我當老闆，我夠驕傲這麼說。」

30萬跟父親借錢開店 頂讓壹咖啡店面做起

鮮少接受採訪的67年次黃銘賢，不是富二代出身，也沒有管理學背景，大學一下念觀光，又轉系到會計，從小他就愛咖啡，從當星巴克店員，到跑咖啡豆業務，畢業後跟從國營事業退休的父親借了30萬要開店，「東區那種文青咖啡店，資本都要300萬以上，我只能跟家裡借30萬，後來頂了間壹咖啡店面，改裝成外帶店，就這樣慢慢做起。」

「LOUISA」這個名字看來簡單好記，卻是黃銘賢不眠不休想了200個名字的結晶，取英文名就是預設未來要打入海外，「LOUISA」來源於義大利的古字，令他聯想到咖啡起源就在義大利，沒想到一堆人不會唸，才附上中文名稱「路易莎」。細膩的他覺得要做，就要做到最強、最好，而且世界級的棒，市場不能侷限在台灣。

談到平價咖啡，黃銘賢分享，很多賣咖啡的老闆其實不懂咖啡，只懂花錢投資，以為消費者喝不出來，成本便宜就好，偷工減料賣爛豆子，最終還是失去顧客。目前擁有400家門市的路易莎，因為需求夠大，加上尋豆師有認證標準，才得以維持咖啡豆的品質；而他自己對咖啡的要求也甚高，身兼品管職下，一天要喝6杯咖啡，為了嘗出好豆子，對重口味的食物也一向忌口。

快速竄起，是否擔心崩壞危機？黃銘賢不擔心，「台灣喝咖啡的總量還會再上升，許多人不會每天吃蛋塔、吃豆花，但一定會每天喝咖啡，只須把產品做好；而且我會嚴選加盟主，必須要是熱情、對咖啡有願景的人，在嚴格訓練下，才能創造穩定的三贏局面。」野心勃勃的他，是否想成為台灣的星巴克？他笑說，應該是「咖啡界的ZARA」。

凡事親力親為，也讓黃銘賢生活壓力不小，簡樸的他不愛用名牌、不買名車，出門還常常請員工順便載他；近期才在新莊買了房子，還透露是在多方比價下，以一坪不到30萬元購入，節省的作風讓老婆都一度受不了。

(中時 )

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